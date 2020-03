Punkowa legenda zagra na Pol'and'Rock Festival 2020!

O ile świat rozprawi się z pandemią koronawirusa, już za kilka miesięcy odbędzie się 26. edycja Pol'and'Rock Festival. W dniach 31 lipca - 1 sierpnia w Kostrzynie nad Odrą pojawi się kilkaset tysięcy fanów niemal każdego gatunku muzyki. Jak co poniedziałek, Jurek Owsiak poinformował o tym, kto poszerzy skład jednej z największych imprez muzycznych w Europie.

The Exploited na Pol'and'Rock 2020

Do line-upu dołącza właśnie punkowa, niepokorna formacja The Exploited. Brytyjczycy zagrają na Dużej Scenie festiwalu Pol'and'Rock.

Zespół na początku był kapelą street punkową - czyli prezentował muzyczną reakcję kapel z klasy robotniczej na pierwszą falę brytyjskiego punka. Ważnym elementem tego gatunku jest nie tylko pełna agresji muzyka charakteryzująca się krótkimi gitarowymi solówkami i tekstami odnoszącymi się do imprezowania, bijatyk i radykalnych, antysystemowych poglądów politycznych.

The Exploited ma na koncie osiem albumów studyjnych i cztery płyty z muzyką nagraną na żywo. Zespół, którego fani mogą zawsze liczyć na wybuchowe emocje na koncertach, stał się inspiracją dla pokoleń muzyków tworzących kapele takie jak Metallica, Slayer, Anthrax czy Queens of The Stone Age. Legendy gatunku dowodzą, że punk wcale nie umarł, a wręcz przeciwnie - ma się bardzo dobrze.

Pol'and'Rock Festival 2020: Kto zagra?

Na tegorocznym festiwalu w Kostrzynie nad Odrą pojawi się szereg muzycznych gwiazd. Podczas Najpiękniejszego Festiwalu Świata usłyszymy:

Clutch

Dirty Shirt

Saint City Orchestra

Death Angel

Black River

Jinjer

Pidżama Porno

Organek

Tagada Jones

While She Sleeps

Dropkick Murphys

King Gizzard and The Lizard Wizard

Static-X

The Exploited

Zobacz też: 5 metalowych koncertów, które możecie obejrzeć nie wychodząc z domu