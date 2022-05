Punkowe i metalowe gwiazdy na Pol'and'Rock Festival. Kto dołączył do line-upu imprezy?

Pol'and'Rock Festival powiększa swój skład. Dotychczas ogłoszono, że w dniach 4-6 sierpnia na lotnisku Czaplinek - Broczyno zobaczymy Clutch Tagada Jones, Wolf Alice oraz Organka. Kto dołączył do line-upu imprezy?

Pol'and'Rock Festival 2022 z kolejnymi gwiazdami. Kto wystąpi w sierpniu na imprezie?

Kogo zobaczymy na nadchodzącej edycji imprezy? Amerykańska kapela Gwar wystąpi na 28. Pol'and'Rock Festival. Zespół powstał w 1984 roku w amerykańskim mieście Richmond i od samego początku działalności charakteryzował się ekstrawaganckimi kostiumami, które przywodzą na myśl groteskowe postaci z gier komputerowych i bohaterów koszmarów sennych. Gwar nie stroni od kontrowersji, skutecznie budując wizerunek członków kapeli jako intergalaktycznych barbarzyńców.

Gwar ma na koncie 15 płyt studyjnych, liczne nagrania video (w tym nominowany do Grammy teledysk Phallus in Wonderland z 1992 roku) oraz książki, komiksy, gry planszowe, wyroby alkoholowe, i wiele innych. Najnowsza płyta formacji, czyli ''The New Dark Ages'' zaplanowana jest na początek czerwca 2022 roku, więc fani będą mogli przekonać o sile rażenia ich muzyki na żywo i przekonać się ja na żywo brzmi najnowszy materiał przygotowany przez bestie z zespołu Gwar.

Na tym jednak nie koniec koncertowych ogłoszeń. Na Pol'and' Rock Festival zagra również zespół The Exploited, legendya klasycznej, wywodzącej się z Wielkiej Brytanii sceny punkowej.

Kapela The Exploited powstała w Edynburgu w 1979 roku i bardzo szybko zdobyła uznanie w środowisku pochodzących z klasy robotniczej punków. Początkowo kapelę tworzyli Stevie Ross i Terry Buchan, którego wkrótce zastąpił jego brat, Wattie Buchan. Wattie jest jedynym oryginalnym członkiem zespołu, znanym ze swojej bezkompromisowej, awanturniczej postawy, która dla wielu stanowi ucieleśnienie punkowego dziedzictwa lat 70. i 80. ubiegłego wieku.

The Exploited ma na koncie osiem albumów studyjnych i cztery płyty z muzyką nagraną na żywo. Zespół, którego fani mogą zawsze liczyć na wybuchowe emocje na koncertach, stał się inspiracją dla pokoleń muzyków tworzących kapele takie jak Metallica, Slayer, Anthrax czy Queens of The Stone Age.

Legendy gatunku dowodzą, że punk wcale nie umarł, a wręcz przeciwnie - ma się bardzo dobrze, a kapela zalicza się do grona kultowych wykonawców tworzących ruch punkowy UK 82. Sama nazwa ruchu wywodzi się z utworu The Exploited, a obok The Exploited wymieniane są zespoły takie jak Discharged czy Charged GBH, a ich muzyka - zaliczana do drugiej fali angielskiego punka - jest ostrzejsza i bardziej agresywna.

Na Pol'and'Rock Festival wystąpi również polski zespół Gorgonzolla.