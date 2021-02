Punk's Not Dead! Legenda brytyjskiego punka zagra na Pol'and'Rock 2021

Lato 2020 wyglądało inaczej, niż sobie wszyscy wyobrażaliśmy. Pandemia koronawirusa sprawiła, że musieliśmy zrezygnować z planowanych wyjazdów, koncertów, a w Polsce nie odbył się żaden letni festiwal. Organizatorzy imprez mają nadzieję, że w tym roku wszystko wróci do normy i dzielnie pracują nad kolejnymi edycjami swoich wydarzeń. Poznaliśmy właśnie kolejne gwiazdy tegorocznego Pol'and'Rock Festivalu!

Pol'and'Rock Festival 2021: The Exploited w Kostrzynie nad Odrą

Do line-upu jednego z największych muzycznych imprez w Europie, dołącza punkowa legenda The Exploited.

Kapela The Exploited powstała w Edynburgu w 1979 roku i bardzo szybko zdobyła uznanie w środowisku pochodzących z klasy robotniczej punków. Pierwsza epka grupy, zatytułowana “Army Life” ukazała się w 1981 roku. W tym samym roku pojawił się debiutancki album The Exploited, czyli płyta “Punk’s Not Dead”, która ugruntowała status The Exploited jako jednego z kluczowych przedstawicieli drugiej fali brytyjskiego punka. Tytuł debiutanckiego krążka kapeli na stałe wpisał się do słownika popkultury i często przywoływany jest zarówno przez fanów i muzyków punkowych.

Pol'and'Rock Festival 2021: Kiedy się odbędzie? Kto zagra?

27. edycja Pol'and'Rock Festival zaplanowana jest na 29-31 lipca 2021 roku. Festiwalowicze spotkają się wówczas na ogromnym polu w Kostrzynie nad Odrą. Na imprezie zagrają wykonawcy tacy jak: