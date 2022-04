Rage Against The Machine przyjadą do Polski jeszcze w tym roku. Nowa data koncertu

Legendarna grupa Rage Against the Machine podała nową datę swojego koncertu w Polsce. Sprawdźcie kiedy odbędzie się krakowski występ!

Muzycy Rage Against the Machine po długiej przerwie powracają do wspólnego grania. Niestety zapowiadana na 2020 rok trasa nie doszła do skutku. Teraz poznaliśmy nowe daty występów.

Rage Against The Machine przyjadą do Polski jeszcze w tym roku

Dwa lata temu Rage Against the Machine ogłosili wielki powrót na scenę i światową trasę koncertową. Trwające siedem miesięcy turnee, pierwotnie miało się rozpocząć 26 marca 2020 w El Paso w Teksasie i miało się zakończyć 12 września 2020 w Wiedniu. Miały to być pierwsze występy zespołu od 2011 roku. Jednak ze względu na pandemię grupa musiała przełożyć swoje koncertowe plany.

Grupa właśnie ogłosiła, że zagra w Krakowie 15 września 2022 roku. Jak informuje organizator, bilety zachowują swoją ważność.

Podczas przełożonej trasy, Rage Against the Machine będzie współpracować z wieloma organizacjami charytatywnymi i grupami aktywistów (bilety, wolontariat, darowizny zespołu). Dodatkowo całość dochodów z El Paso, Las Cruces i Phoenix, zostanie przekazana na organizacje wspierające prawa imigrantów.

Rage Against the Machine zadebiutowali w listopadzie 1992 roku albumem pod tytułem "Rage Against the Machine". Płyta osiągnęła ogromny międzynarodowy sukces, pokrywając się platyną w 6 krajach, w tym 3-krotną w Stanach Zjednoczonych i 5-krotną w Australii oraz złotem między innymi w Niemczech i Austrii. Znalazły się tam piosenki takie jak "Bullet in the Head", "Killing in the Name" czy "Wake Up".

Dyskografię grupy zamyka wydawnictwo "Renegades", które ukazało się w grudniu 2000 roku. Album składa się z coverów artystów takich jak Bruce Springsteen, Bob Dylan, The Rolling Stones czy Cypress Hill.