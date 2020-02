Rage Against the Machine na koncercie w Polsce w 2020 roku!

Trwająca siedem miesięcy trasa Rage Against the Machine, rozpocznie się 26 marca 2020 w El Paso w Teksasie i zakończy się w sobotę, 12 września 2020 w Wiedniu. Będzie to pierwszy występ zespołu z LA od 2011 roku. Wybuchowy rapowy duet Run the Jewels (Killer Mike & El-P) dołączy do RATM promując swój długo wyczekiwany album RTJ4, który ukaże się już tej wiosny.

Podczas trasy, Rage Against the Machine będzie współpracować z wieloma organizacjami charytatywnymi i grupami aktywistów (bilety, wolontariat, darowizny zespołu). Dodatkowo, całość dochodów z El Paso, Las Cruces i Phoenix, zostanie przekazana na organizacje wspierające prawa imigrantów.

Rage Against the Machine w Polsce w 2020 roku

Wyczekiwana przez fanów grupa Rage Against the Machine wystąpi w Polsce już 10 września 2020 roku. Muzycy zagrają koncert w krakowskiej TAURON Arenie w ramach najnowszej trasy koncertowej. W roli supportu usłyszymy formację Run The Jewels.

Rage Against the Machine w Polsce: Bilety

Bilety na wydarzenie trafią do ogólnej sprzedaży w piątek, 14 lutego o 10.00 na LiveNation.pl i Ticketmaster.pl. Przedsprzedaż Citi Handlowy rozpoczyna się w środę 12 lutego o 10.00 i potrwa do piątku, 14 lutego do 9.00. Przedsprzedaż Ticketmaster rozpocznie się w czwartek, 13 lutego o 10.00 na Ticketmaster.pl i potrwa do piątku, 14 lutego do 10.00.

Zobacz też: 53-letni wokalista zachwycił coverem Rage Against The Machine w talent show