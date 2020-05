Rammstein nie zagra koncertu w Polsce. Muzycy odwołali całą trasę stadionową

Pandemia koronawirusa to trudny czas dla branży muzycznej. Artyści są zmuszeni odwoływać swoje trasy koncertowe ze względu na wszechobecny zakaz imprez masowych oraz podróżowania. W niełatwej sytuacji są także organizatorzy muzycznych wydarzeń, którzy muszą dostosować kalendarz do nowych terminów. Jest to szczególnie trudne w przypadku festiwali, w których uczestniczy kilka, a czasem nawet kilkadziesiąt wykonawców. Z potwierdzaniem headlinerów na wydarzeniach w 2021 roku nieźle poradził sobie już Orange Warsaw czy Mystic Festival przeniesiony do Trójmiasta.

Rammstein nie zagra koncertu w Polsce

Do grona gigantów, którzy zapowiadali od dawna obszerne trasy koncertowe, a teraz muszą się z nich wycofać, dołączył Rammstein. Muzycy planowali na 2020 rok kontynuację grania na europejskich stadionach, niestety koronawirus pokrzyżował im plany.

Na stronie zespołu oraz na oficjalnym Facebooku grupy pojawiło się oświadczenie, z którego wynika, że Rammstein nie zagra także koncertu w Polsce.

" Ze względu na lokalne ograniczenia związane z pandemią koronawirusa, które mają teraz wpływ na wszystkie wydarzenia, trasa koncertowa zespołu zaplanowana na 2020 roku niestety nie może się odbyć. Aktualnie sprawdzamy, czy terminy można zmienić. Wszystkie nowe informacje będziemy przekazywać tak szybko, jak to możliwe! Do czasu ostatecznych decyzji bilety zachowują ważność. Jeszcze raz dziękujemy za wyrozumiałość i cierpliwość. "

Grupa Rammstein miała zagrać w Polsce 17 lipca 2020 roku. Koncert miał odbyć się na Stadionie Narodowym w Warszawie.