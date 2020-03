Ray Wilson zagrał koncert w Krakowie [ZDJĘCIA]

Podczas krakowskiego Ray Wilson zaprezentował zarówno twórczość solową jak i przeboje grupy Genesis, zwłaszcza utwory, które zostały zawarte na najnowszym albumie podsumowującym 20 lecie jego kariery solowej - "Upon My Life".

Ray Wilson w Krakowie

Koncert wyprzedał się na długo przez planowaną datą imprezy. Licznie zgromadzona publiczność usłyszała na nim przegląd utworów sięgających zarówno początków kariery artysty, poprzez późniejsze, przełomowe kompozycje oraz te, które Ray Wilson współtworzył jako frontman grupy na albumie "Calling All Stations".

Ostatnie lata były dla Raya Wilsona bardzo owocne. W 2016 roku na rynku pojawiły się aż dwa nowe studyjne albumy artysty: akustyczny "Song for a friend" oraz "Makes me think of home" o bardziej elektrycznym brzmieniu.

W 2017 roku ukazał się natomiast album "Time and Distance". Wydawnictwa spotkały się z bardzo dobrym przyjęciem na rynku polskim. Płyta "Upon My Life" obejmuje 20 lat jego kariery artysty od czasów Genesis, podczas których Ray napisał i nagrał 9 albumów studyjnych.

Zobacz zdjęcia z koncertu w Krakowie:

Solowa kariera Raya rozpoczęła się w 2002 roku. Wraz z bratem Steve’em i wokalistką Amandą Lyon zagrali 12 wyprzedanych koncertów akustycznych na Edinburgh International Festival. Podczas tych 2-godzinnych występów muzyk wykonał utwory ze swojego debiutanckiego albumu solowego, „Change”.

