Red Box zapowiedzieli dwa koncerty w Polsce w 2020

Grupa Red Box powstała w na początku lat 80 i wielokrotnie podbiła światowe listy przebojów utworami takimi jak "Lean on Me", "Chenko" oraz "For America". Polscy fani będą mieć okazję posłuchać tych utworów już za kilka tygodni!

Najnowszy album Red Box "Chase the Setting Sun" ukazał się 13 września 2019 nakładem Sonic Records, po dziewięciu latach od premiery płyty "Plenty". To właśnie ten album będzie promowany podczas koncertów.

Red Box wystąpi w Polsce w 2020

Red Box w latach 80. był jednym z zespołów, który niemal od razu pokochali polscy słuchacze. Zespół powstał z inicjatywy Simona Toulsona-Clarke’a i Juliana Close w 1980 roku na University of Westminster.

Grupa szybko zyskała grono fanów w Londynie, regularnie grając wyprzedane koncerty w takich klubach, jak Marquee czy Moonlight, zaś pod koniec 1982 roku, gdy ciągle byli studentami, podpisali kontrakt z wytwórnią Cherry Red Records.

Ich debiutancki singel "Chenko (Tenka-oi)" ukazał się w 1983 roku. Piosenka stworzona wokół indiańskich śpiewów, szybko zyskała uznanie w rozgłośniach radiowych, szczególnie przypadając do gustu Janice Long z Radio 1.

W 2017 roku Red Box podpisał kontrakt z weteranem branży, Ianem Ramage dla BMG Music Rights, dzięki któremu 13 września 2019 roku ukazał się długo oczekiwany następca "Plenty", album "Chase The Setting Sun".

Red Box wystąpi w Polsce w 2020: Gdzie kupisz bilety?

Koncerty grupy odbędą się 29 marca 2020 w Teatrze Variété w Krakowie oraz 2 kwietnia 2020 roku w warszawskiej Proximie.

Bilety w cenie od 99 zł do 120 zł można kupić na stronach Ticketmaster i eBilet oraz w sieci sklepów: Empik, Media Markt, Saturn w całej Polsce.

