Robert Plant i Alison Krauss ogłaszają wspólną trasę. Będzie przystanek w Polsce [DATA, MIEJSCE, BILETY]

Od nowojorskiego stadionu Forest, przez londyński Hyde Park, po wspaniałą berlińską cytadelę Spandau. Tak koncertować będą Robert Plant i Alison Krauss. Przyjadą również do Polski.

Czternaście lat po premierze płyty "Raising Sand" gwiazdorski duet Robert Plant i Alison Krauss powraca z nowym wydawnictwem, "Raise The Roof". Utrzymany w folkowo-rockowych klimatach "Raising Sand" okazał się ogromnym sukcesem i zebrał wiele wyśmienitych recenzji.

Robert Plant i Alison Krauss wydają drugą płytę

W 2019 roku para artystów znów postanowiła przygotować wspólne wydawnictwo. W studiu nagraniowym Krauss i Planta wsparli perkusista Jay Bellerose, gitarzyści Marc Ribot, David Hidalgo, Bill Frisell oraz Buddy Miller, basiści Dennis Crouch i Viktor Krauss, a także Russ Pahl grający na elektrycznej gitarze hawajskiej.

Spis utworów na "Raise The Roof ":

Quattro (World Drifts In) The Price of Love Go Your Way Trouble With My Lover Searching for My Love Can't Let Go It Don't Bother Me You Led Me to the Wrong Last Kind Words Blues High and Lonesome Going Where the Lonely Go Somebody Was Watching Over Me

Robert Plant i Alison Krauss na jedynym koncercie w Polsce

Robert Plant i Alison Krauss zagrają w Polsce 18 lipca 2022. Koncert odbedzie się w Sopocie, w Operze Leśnej



