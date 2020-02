Rockowe gwiazdy młodego pokolenia zagrają na Open'er Festival 2020

Marzycie już o lecie i koncertach pod gołym niebem? Tylko kilka miesięcy dzieli nas od sezonu festiwali, a jedno z największych muzycznych wydarzeń odbędzie się w dniach 1-4 lipca 2020 w Gdyni. Na Open'erze zagrają tacy artyści, jak m.in. Taylor Swift, Thom Yorke, jak również Twenty One Pilots, Kedrick Lamar, Foals oraz The Chemical Brothers, który zamknie imprezę. Organizatorzy ogłosili jeszcze kilku artystów, których zobaczymy na imprezie.

Yungblud i Inhaler na Open'er Festival 2020

3 lipca 2020 na Open'er Festival 2020 wystąpi Yungblud. Urodzony w Yorkshire multi-instrumentalista gra na gitarze, basie, pianinie i perkusji. Debiutował albumem "21st Century Liability" w 2018. Natomiast w 2019 roku wydał singiel "Loner", który został nazwany przez dziennikarzy NM "jednym z największych hymnów wszech czasów". Kolejnym wielkim sukcesem był utwór "11 Minutes" nagrany wspólnie z Halsey i Travisem Barkerem. Łączna liczba streamów katalogu Yungbluda wynosi ponad 592 mln. Dyskografię muzyka zamyka EP-ka "the underrated youth".

Mało Wam rockowych akcentów na Open'er Festival 2020? Na imprezie wystąpi młody zespół Inhaler, w składzie którego udziela się syn Bono. Muzycy trafili do pierwszej piątki prestiżowego plebiscytu BBC Sound of 2020. We wrześniu 2019 ukazał się singiel "Ice Cream Sundae", a na początku 2020 zaprezentowali nowy singiel – "We Have To Move On". Zespół zagra na Alter Stage, na której zobaczymy również Floho i Sea Girls.

Na Open'er Festival 2020 zobaczymy również rapera Playboi Carti, który zagra 2 lipca 2020. Dzień wcześniej będzie mogli posłuchać Angel Olsen - jej płyta "All Mirrors" znalazła się w pierwszej 5. najlepszych albumów ubiegłego roku według Pitchforka. Tego samego dnia wystąpi australijska formacja elektroniczna RÜFÜS DU SOL, która zamknie Tent Stage 1 lipca 2020.

Open'er Festival 2020 - bilety, karnety

Planujecie wybrać się na Open'er Festival 2020? Sprawdźcie, jakie obowiązują ceny biletów do 8 czerwca 2020 lub do wyczerpania puli:

Karnet 4 DNI - 619 złotych

Karnet 4 DNI + pole namiotowe - 719 złotych

Karnet weekendowy (pt + sob) - 439 złotych

Karnet weekendowy (pt + sob) + pole namiotowe - 509 złotych

Bilet jednodniowy - 299 złotych

