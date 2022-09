Roger Waters ogłosił trasę koncertową na 2023 i będzie to prawdopodobnie ostatnia szansa, by zobaczyć muzyka na żywo.

Roger Waters ogłosił trasę koncertową "This Is Not a Drill", która wystartuje już wiosną 2023. Były muzyk Pink Floyd wystąpi również w Polsce na dwóch koncertach. Właśnie ruszyła przedsprzedaż biletów. Kiedy i gdzie wystąpi Roger Waters?

Roger Waters zagra 2 koncerty w Polsce. Ruszyła przedsprzedaż biletów [MIEJSCE, DATY, BILETY]

"This Is Not A Drill" to nowe, przełomowe rockowo-kinowe widowisko, które fani mogą podziwiać z miejsc rozmieszczonych wokół sceny, znajdującej się w centralnej części areny. Ma ono na celu potępienie korporacyjnej dystopii, w której nieustannie walczymy o przetrwanie oraz wezwanie do działania: KOCHAJ, CHROŃ i DZIEL SIĘ naszą planetą, wszak jej przyszłość jest niepewna. Podczas koncertu usłyszymy wiele kompozycji z czasów świetności Pink Floyd oraz kilka zupełnie nowych utworów, napisanych przez tego samego człowieka, z tą samą duszą i sercem. To może być ostatnia okazja, żeby zobaczyć muzyka na żywo.

Roger Waters zagra 21 oraz 22 kwietnia 2023 w Krakowie na Tauron Arenie. Przedsprzedaż biletów dla klientów Citi Handlowy ruszyła w środę 14.09 od godz. 10.00. Natomiast przedsprzedaż biletów dla klientów Ticketmaster rozpocznie się w czwartek, 15.09 od godz. 10.00. Bilety do sprzedaży ogólnej trafią w piątek, 16.09 od godz. 10.00

