13 czerwca 2023 w krakowskiej Tauron Arenie wystąpi zespół Iron Maiden. Na trasie The Future Past Tour zespół będzie wykonywać utwory z ostatniego studyjnego albumu "Senjutsu" oraz kultowej płyty "Somewhere In Time" z 1986 roku. Właśnie ruszyła sprzedaż biletów na koncert Iron Maiden w Polsce.

Ogólna sprzedaż biletów na krakowski koncert Iron Maiden ruszyła 14 października 2022 o 12:00 na stronie livenation.pl

Założyciel i basista Steve Harris tak opowiada o nadchodzących koncertach:

Po wydaniu naszego albumu "Senjutsu" uaktualniliśmy nieco obecną trasę Legacy of the Beast Tour otwierając występ pierwszymi trzema utworami z tego albumu, w scenerii Japońskiego Pałacu. Ponieważ nie ma sensu powtarzać tego podczas trasy z albumem "Senjutsu", pomyśleliśmy o innych opcjach i zdecydowaliśmy się na powrót do "Somewhere In Time", ponieważ nie była ona uwzględniona w różnych historycznych trasach, które graliśmy przez lata. Były one oparte na naszych nagraniach z koncertów z lat 80., a niestety nie nakręciliśmy tej trasy (wina menadżera!!). Przez lata mieliśmy mnóstwo próśb od fanów o utwory z tej płyty, więc teraz zamierzamy je zagrać, plus oczywiście kilka innych, które wiemy, że wam się spodobają!