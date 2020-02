SWMRS w Polsce. Syn wokalisty Green Day zagra w Warszawie

SWMRS tworzą muzykę, która ukazuje ich własne uczucia, a także obawy i nadzieje ich pokolenia. Wykorzystują swoje występy, aby umożliwić fanom kochanie siebie i ochronę swoich rówieśników.

SWMRS w Polsce

Druga płyta SWMRS to bardzo głęboka transformacja i zmiana w dotychczasowym dorobku zespołu a "On Fire Berkeley" uznawane jest za najbardziej palącą, elektryzującą i przełomową płytę zespołu.

" Zawsze rozmawiamy o tym, jak stworzyć coś zupełnie nowego w gatunku rocka "

- mówi współtwórca i autor piosenek Cole Becker.

Cole i koledzy z zespołu Max Becker (gitara, wokal), Joey Armstrong (perkusja) i Seb Mueller (bas) spędzili miesiące, dekonstruując siebie, swoje ulubione płyty i własny proces tworzenia tego albumu. Z wszystkiego tego, co zostawili za sobą, powstały zupełnie nowe dźwięki w dorobku zespołu.

Wiosną 2018 roku zespół pojechał na południe Los Angeles, aby popracować z producentem Rich Costeyem (MUSE, Death Cab for Cutie) i dopracować eksperymentalny album. Zainspirowana w równych częściach przez Breeders, Rage Against The Machine i De La Soul, różnorodność brzmieniowa albumu wskazuje na pokolenie wychowane w serwisach streamingowych. SWMRS tworzą muzykę w taki sposób, w jaki ją konsumują, łatwo zmieniając się z poprocku w rockowy rytm, emo punk i jangly power pop.

Zespół stara się wnieść wszystko, co w ich mocy, w nowy postępowy świat wyłaniający się z popiołów starego. "Berkeley's On Fire" to kontynuacja albumu z 2016 roku (Drive North), który wydali samodzielnie za pośrednictwem swojej wytwórni Uncool Records. Po wielu pochlebnych recenzjach płyty (Rolling Stone, Noisey, Nylon, Billboard), podpisali kontrakt z Fueled By Ramen i ogłosili międzynarodową trasę koncertową, na której Polska jest jednym z przystanków.

SWMRS w Polsce: Data, miejsce, bilety

Amerykański zespół zagra 6 marca 2020 roku w warszawskiej Proximie. Bilety na koncert można kupić na stronie organizatora Live Nation.pl oraz Ticketmaster.pl

