Samael i Diabolical w Krakowie. Nowa data koncertu [DATA, MIEJSCE, BILETY]

Grupa Samael na początku swojej działalności wykonywała muzykę blackmetalową i inspirowała się gigantami gatunku takimi jak Mayhem czy Darkthrone. Później jednak artyści zmienili styl, który można określić mianem industrial metalu.

W 1996 roku wydali album "Passage", który obchodził w ubiegłym roku 25-lecie. Z tej okazji Samael postanowił wyruszyć w trasę koncertową. Europejskie występy metalowców zaplanowano pierwotnie na jesień 2021, ze względu na sytuację epidemiologiczną na świecie przeniesiono je na nowe daty.

Powstały w 1987 roku w szwajcarskim Sion z inicjatywy braci Michela (Vorph) i Alexandre'a (Xy) Locherów zespół Samael, dzięki takim materiałom jak EP-ka "Medieval Prophecy" i debiutancki album "Worship Him", tworzył podstawy europejskiego black metalu. Później jednak od takiego grania formacja całkowicie odeszła, oddając się w objęcia bardziej industrialnych klimatów. Związek z bardziej elektroniczną twarzą metalu trwa do dziś.

Samael i Polska to związek udany, trwający przeszło trzy dekady, a rozpoczęty między innymi niezapomnianymi koncertami, choćby na festiwalu "Sthrashydło", kiedy zespół tworzyli tylko bracia. Parę lat po tej wizycie, w roku 1994, ukazał się album "Ceremony Of Opposities", który był przedsmakiem dzieła, które wyznaczyło stylistykę Samael na kolejne lata, czyli genialny "Passage" z roku 1996 wyprodukowany przez Waldemara Sorychtę. W roku 2017 grupa zakończyła współpracę z wytwórnią Nuclear Blast i otworzyła nowy rozdział, wydając album "Hegemony" z logo austriackiej Napalm Records. Był to ostatni materiał, na którym zagrał wieloletni gitarzysta Makro. Jego obowiązki przejął basista Drop, a posadę gitarzysty basowego przyznano niejakiemu Alesowi (Ales Campanelli).

W świętowaniu ćwierćwiecza kultowego albumu "Passage" Szwajcarów z Samael będą wspierać na trasie Szwedzi z Diabolical, zespół, który narodził się w 1998 roku. Sztokholmska grupa eksploruje ciemne strony ludzkiej natury, w tym te bliskie diabelstwu i piekłu.

Kapela przedstawiana jest jako wykonawca z pogranicza death i black metalu. Taka hybryda nie wyczerpuje jednak stylu granej przez nią muzyki, gdyż słychać w niej także elementy industrial metalu, metalu symfonicznego i mrocznego rocka. Lekki koszmar dla gatunkowych szalikowców. Główną postacią kapeli jest gitarzysta i wokalista Sverker Widgren, którego fani śmierć metalu made in Sweden, z pewnością kojarzą z zespołu Centinex. W Diabolical dżentelmen ów ma trzech współpracowników, którymi są: Carl Stjärnlöv (gitara, wokal; kiedyś grał w Devian, który założył znany z Marduk Legion), Dan Darforth (gitara basowa, wokal) oraz Jonathan Persson (perkusja). Od 2019 roku zespół współpracuje z norweską Indie Recordings i jej nakładem wydał album "Eclipse".

Grupa wystąpi w Polsce w terminie 9 października 2022 roku. Koncert odbędzie się w klubie Kwadrat. Bilety można jeszcze kupić na knockoutmusicstore.pl

