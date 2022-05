Scorpions ponownie wystąpi w Polsce. Już za rok grupa zagra w Łodzi [DATA, MIEJSCE, BILETY]

Grupa Scorpions odwiedzi Kraków 28 maja 2022. Jeśli ktoś nie zdążył kupić biletu, mamy dobrą wiadomość: 26 maja 2023 roku zespół powróci do Polski na koncert do Atlas Areny w Łodzi. Bilety w oficjalnej sprzedaży pojawią się 2 czerwca, ale członkowie fanklubu i użytkownicy Bilet Serwis będą je mogli kupić wcześniej.

Scorpions ponownie zagra w Polsce



Scorpions są kochani przez kilka pokoleń fanów i podziwiani od dziesięcioleci. Grupa ma na koncie wielkie rockowe przeboje, które wcale się nie starzeją, a wręcz nabierają obecnie nowego znaczenia. Hymn "Wind of Change" zainspirowany został wydarzeniami w Europie Środkowo-Wschodniej w 1989 roku. Obecnie Klaus Meine śpiewa go dla Ukrainy, która czeka na swój wiatr zmian. 28 maja w Tauron Arenie Kraków piosence towarzyszyć będzie rozwinięcia dwóch flag: polskiej i ukraińskiej.



Scorpions to jednak nie tylko "Wind of Change", ale także moc innych przebojów. W setliście każdego koncertu nie może zabraknąć takich ballad jak "Send Me an Angel" czy "Still Loving You", "Big City Nights" oraz "Rock You Like a Hurricane". Te ponadczasowe hity wybrzmią zarówno w sobotę w Krakowie, jak i za rok w Łodzi. Żelazny zestaw uzupełniają piosenki pochodzące z tegorocznej płyty "Rock Believer".



Razem z najnowszym albumem, wydanym w lutym tego roku, zespół ma na koncie 19 krążków studyjnych i ponad 100 milionów sprzedanych płyt. Ile zagrał koncertów? Tego przez 57 lat działalności nie wiedzą pewnie sami członkowie grupy.

