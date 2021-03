Silny kobiecy głos na Pol'and'Rock Festival. Metalowa formacja już szykuje się na koncert w Kostrzynie

Rok temu ze względu na koronawirusa nie odbył się żaden letni festiwal, na który czekali wszyscy fani grania na żywo. Niektóre imprezy przeniosły się do sieci, a organizatorzy dołożyli wszelkich starań, żeby oddać klimat wspólnej zabawy, jednak wszyscy przyznamy, że koncert przed szklanym ekranem to nie to samo. Czy muzyczne imprezy muzyczne wrócą tego lata? Nikt nie jest w stanie nas o tym zapewnić. Jednak jeśli się to uda, będzie się działo.

Do składu jednego z największych festiwali w Europie dołączyli kolejni wykonawcy. Swoją obecność na Pol'and'Rock Festival w Kostrzynie nad Odrą potwierdziła ukraińska kalepa Jinjer.

Jinjer na Pol'and'Rock Festival 2021

Jinjer to zespół grający progresywny groove metal. Po świetnie przyjętych płytach "Micro” i "Macro” z 2019 roku przyszedł czas na występ na Najpiękniejszym Festiwalu Świata. Kapela Jinjer wystąpi na Dużej Scenie Pol’and’Rock Festival.

Muzycy nieustannie koncertują, występując, na początku, w Europie środkowo-wschodniej, potem zdobywając uznanie fanów ciężkich brzmień w Ameryce, Europie Zachodniej, w Azji, i Afryce. Ostre, drapieżne, doprowadzone do perfekcji brzmienie, które łączy progresywny groove metal i metalcore z elementami inspirowanymi muzyką reggae, funkiem, a nawet jazzem, firmowane marką Jinjer jest znane na całym świecie.

Pol'and'Rock Festival 2021: Kto wystąpi? Kiedy się odbędzie?

Tegoroczny Pol'and'Rock Festival zaplanowano na 29-31 lipca 2021 roku. Impreza, podobnie jak w poprzednich latach, odbędzie się w Kostrzynie nad Odrą. Podczas wydarzenia wystąpią: