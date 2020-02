Slipknot ponownie zagra w Polsce w 2020 roku

Slipknot przyjedzie do Polski w ramach dalszej promocji albumu „We Are Not Your Kind”. Wydawnictwo ukazało się 9 sierpnia 2019 roku za pośrednictwem wytwórni Roadrunner Records. Po koncercie podczas ubiegłorocznej edycji Mystic Festival w Krakowie oraz halowym występie w Łodzi, grupa przyjedzie latem do Trójmiasta, by zaprezentować się w gdańsko-sopockiej ERGO ARENIE.

Slipknot zagra w Polsce w 2020 roku

Gościem specjalnym Slipknot będzie ukraińska formacja Jinjer. Młody zespół, którego kariera nabrała w ostatnich latach niesamowitego rozpędu, wydał swój najnowszy album „Macro” w listopadzie 2019 roku pod barwami Napalm Records.

Slipknot i Jinjer wystąpią już 3 sierpnia 2020 roku w ERGO ARENIE na granicy Gdańska i Sopotu.

Slipknot i Jinjer w Polsce. Bilety

Póki co Mystic Coalition nie zdradza cen biletów. Dokładne informacje na temat wejściówek na wydarzenie pojawią się 18 lutego o 10.00. Wejściówki będą dostępne do kupienia w regularnej sprzedaży od 20 lutego o godzinie 10.00. Wejściówki znajdziecie na stronie sklep.knockoutprod.net (kolekcjonerskie na płytę) oraz ebilet.pl (bilety na sektory oraz na płytę).

