Slipknot zagrał w Polsce koncert w ramach trasy We Are Not Your Kind World Tour [ZDJĘCIA]

Najnowszy album Slipknot, "We Are Not Your Kind", zadebiutował na samym szczycie listy "Billboard 200", nic więc dziwnego, że trasa promująca album odniosła również ogromny sukces. Trasa We Are Not Your Kind World Tour zawitała do Wielkiej Brytanii oraz kontynentalnej części Europy, w tym między innymi w Niemczech, Francji czy w Norwegii. Slipknot, przyjechał również na jedyny koncert do Polski i 6 lutego zagrał na łódzkiej Atlas Arenie.

Slipknot w Łodzi [GALERIA]

To był drugi w Polsce koncert zespołu w nowych maskach i kostiumach, które mieliśmy okazję zobaczyć wcześniej w klipie do oficjalnego singla z płyty "We Are Not Your Kind", czyli "Unsainted". Maska frontmana Corey Taylora (połączenie przerażającej martwej skóry i topiącego się czarnego makijażu) może nie jest tak przerażająca jak jego stare, makabryczne oblicze, ale muzyk wciąż pozostaje mistrzem w jednoczeniu się z tłumem w naprawdę wyjątkowy i bardzo osobisty sposób.

W kwestii oprawy wizualnej koncertu również wiele się zmieniło. Obracające się bębny zniknęły, zastąpione ledowymi beczkami na wysokich słupach. Mimo że grupa odświeżyła swój wizerunek, nadal jest to ten sam, stary, dobry Slipknot, kochany przez fanów na całym świecie. Ogromna i niezwykle przemyślana scena robi naprawdę wielkie wrażenie. Przypomina bardziej szalony teatr, niż zwykłą koncertową scenografię, a nad wszystkim góruje para uniesionych platform perkusyjnych otaczających centralny zestaw bębnów. Spektakularny show wydaje się bardziej metalową symfonią niż chaotycznym szaleństwem, do którego byli przyzwyczajeni starzy fani grupy.

Zobacz zdjęcia z koncertu Slipknot w Łodzi:

Slipknot uraczył fanów takimi koncertowymi pewniakami jak "(sic)", "Before I Forget", "People = Shit" czy "Duality".

Setlista koncertu prezentowała się następująco:

Unsainted Disasterpiece Eeyore Nero Forte Before I Forget New Abortion Psychosocial Solway Firth Vermilion Birth of the Cruel Wait and Bleed Eyeless All Out Life Duality (sic) People = Shit Surfacing

Behemoth gościem specjalnym Slipknota

Po jesiennej trasie "Ecclesia Diabolika Baltica" grupa Behemoth ponownie zagrała przed polską publicznością. Grupa Adama Darskiego i tym razem nie zawiodła swoich fanów, mimo że koncert nie był pełnowymiarowy.

Zobacz zdjęcia z koncertu Behemoth w Łodzi:

Setlista koncertu prezentowała się następująco:

Wolves ov Siberia Daimonos Ora Pro Nobis Lucifer Bartzabel Rom 5:8 Blow Your Trumpets Gabriel Ov Fire and the Void Chant for Eschaton 2000

Grupa Behemoth przyzwyczaiła swoich fanów do niesamowitych, spektakularnych i niezwykle dopracowanych widowisk. Koncert przygotowany był z niezwykłą starannością i obfitował w masę efektów pirotechnicznych, piękne i klimatyczne wizualizacje oraz potężną dawkę ognia.