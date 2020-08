Sorry Boys zagrali w Krakowie. "Polska Florence" mimo nawałnicy nie zawiodła swoich fanów [ZDJĘCIA]

Sorry Boys założyło dwóch gitarzystów: Tomasz Dąbrowski i Piotr Blak. Wkrótce dołączyła do nich wokalistka Bela Komoszyńska. Mimo że Sorry Boys został założony w 2006 roku, oficjalny debiut nastąpił dopiero 4 lata później płytą "Hard Working Classes", która na rynku ukazała się dzięki Mystic Production.

Sorry Boys zagrali w Krakowie

Twórczość Sorry Boys bazuje na wyjątkowo delikatnym głosie wokalistki i zróżnicowanych dźwiękach z wybijającą się szczególnie gitarą. Ich muzyka przypomina dark wave i mroczne odcienie dream popu z przełomu lat 80. i 90.

Czwartym, ostatnim albumem polskiej grupy alternatywnej jest krążek "Miłość", który ukazał się w maju 2019 roku. Wszystkie teksty, po raz pierwszy, napisane są w języku polskim. Na płycie możemy usłyszeć nie tylko Komoszyńską - gościnnie wystąpiła także Kayah (w piosence "Carmen").

Tuż przed rozpoczęciem koncertu nad Krakowem przeszła potężna burza. Intensywne opady deszczu spowodowały, że zalane zostały ulice i tunele podziemne. Strażacy musieli interweniować łącznie kilkadziesiąt razy. Jednak koncert opóźnił się tylko kilka minut, a pracownicy klubu zadbali o swoich gości, rozdając chętnym parasole.

Kraków: Największy plenerowy festiwal w mieście

Festiwal Lato na Fortach od początku zapowiadał się niezwykle ciekawie. Spragnieni muzyki na żywo fani ucieszyli się z możliwości obejrzenia swoich ulubionych gwiazd na żywo. Organizatorzy całego przedsięwzięcia musieli sprostać ogromnej liście wymogów w ramach reżimu sanitarnego ustalonego przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów.

I trzeba przyznać, że wypełniają swoje zadanie doskonale. Forty Kleparz bardzo dbają o bezpieczeństwo i komfort wszystkich fanów odwiedzających ten klub muzyczny. Uczestnicy imprez mogą być pewni, że zastosowano wszelkie niezbędne środki ostrożności, a w trakcie koncertów mogą bawić się równocześnie w kilku oddzielnych strefach, co jeszcze bardziej sprzyja zachowaniu reżimu sanitarnego.

Letnie koncerty plenerowe w Fortach Kleparz. Kto jeszcze zagra?

Kolejne wydarzenia prezentują się następująco:

20 sierpnia - Natalia Przybysz

23 sierpnia - Lady Pank

26 sierpnia - Enej

27 sierpnia - Karaś/Rogucki

28 sierpnia - Mrozu

29 sierpnia - Jan-Rapowanie

30 sierpnia - Jan-Rapowanie

3 września - Nosowska

6 września - O.S.T.R

13 września - Maria Peszek

17 września - Paweł Domagała

20 września - Ira

Koncerty odbywają się na dziedzińcach klubu Forty Kleparz w Krakowie, w ramach reżimu sanitarnego ustalonego przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów.

Bilety można kupić za pośrednictwem strony eBilet.

