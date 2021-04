Steel Panther zmienia swoje koncertowe plany. Co z występem w Polsce?

Rockmeni ze Steel Panther przekładają trasę na 2022 roku. Czy przyjadą do Polski?

Steel Panther to grupa grająca hair metal, nawiązująca wizerunkiem i dźwiękami do lat 80. Oprócz tego muzykę artystów charakteryzują kontrowersyjne, humorystyczne teksty. Zespół wydał we wrześniu 2019 roku piąty album studyjny "Heavy Metal Rules", który miał promować na trasie koncertowej. Niestety pandemia koronawirusa pokrzyżowała plany muzyków.

Steel Panther w Polsce w 2022 roku

Steel Panther to zespół, podtrzymujący najlepsze tradycje glam metalu. Czadowe, a jednocześnie kawałki, mocno kampowy image, no i oczywiście teksty, poruszające bardzo rock’n’rollowe tematy. Najkrócej mówiąc, „Pantery” są jak metalowy Johnny Bravo – ich hobby to kobiety, dziewczyny i panienki.

Niektórzy zarzucają kapeli pod wodzą Michaela Starra i Satchela seksizm i "maczyzm". Ale trzeba pamiętać, że w Steel Panther nic nie dzieje się na poważnie – to tylko zabawa rockową i metalową konwencją.

Steel Panther miał zagrać w Polsce 13 czerwca 2020 roku w Krakowie. Muzycy mieli pojawić się w naszym kraju w ramach letniej trasy "Heavy Metal Rules Tour" promującej ich najnowsze wydawnictwo. Koncert jednak został przełożony na kolejny rok. Jednak fani grupy nie mają powodu do zmartwień. Grupa w 2022 wystąpi w Polsce dwukrotnie!

Steel Panther w Polsce. Daty, miejsca, bilety

W ramach przeniesionej na przyszły rok trasy „Heavy Metal Rules Tour”, zespół zagra w Polsce w nowych terminach: 28 czerwca 2022 w warszawskim klubie Proxima oraz 29 czerwca 2022 w krakowskim klubie Kwadrat.

Wszystkie bilety zakupione na koncerty, które miały odbyć się w 2021 roku, zachowują swoją ważność! Osoby, które z różnych przyczyn będą chciały zwrócić bilet, będą mogły to uczynić w punktach, w których bilet zakupiły.

