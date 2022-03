Zespół Steve'n'Seagulls zawdzięcza swoją popularność oryginalnym coverom największych rockowych utworów zagranych w wersji country - samą przeróbkę "Thunderstruck" z repertuaru AC/DC na YouTubie obejrzano już niemal 140 milionów razy.

Steve'n'Seagulls na dwóch koncertach w Polsce

Steve’n’Seagulls zaprezentuje się na żywo przed polską publicznością - 27 maja 2022 zespół zawita do krakowskiego klubu Hype Park a 28 maja do Warszawy.

Na Fejsie śledzi ich ponad 400 tys. osób, prawie milion subskrybuje ich kanał na youtubie. Nic dziwnego, bo Steve'N'Seagulls mają na siebie pomysł, do siebie dystans, a przede wszystkim mają świetne umiejętności muzyczne oraz wyobraźnię.

W 2020 roku Finowie wydali kolejny zestaw coverów, który zatytułowali "Another Miracle". Na płycie zmierzyli się z utworami między innymi Metalliki, Deep Purple, AC/DC, czy Kansas. W chwili, gdy to czytacie, w sieci jest już do obejrzenia zapowiedź kolejnego klipu Steve'N'Seagulls. Powstał do megahitu Scorpions "Still Loving You".

Steve'n'Seagulls na dwóch koncertach w Polsce. Daty, miejsca, bilety

Kapela zagra u nas dwukrotnie:

27.05.2022 – Kraków, Hype Park

28.05.2022 – Warszawa, Proxima

Bilety:

99/109 zł – przedsprzedaż

120 zł – w dniu koncertu

Bilety można zakupić na knockoutmusicstore.pl