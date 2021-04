Sting: Koncert w Polsce przełożony na 2022 rok [NOWA DATA, MIEJSCE, BILETY]

Sting musiał po raz kolejny zmienić swoje plany koncertowe. Muzyk odwiedza nasz kraj dość często, a jego ostatni koncert był planowany na 25 lipca 2020 roku na Stadionie Narodowym w Warszawie. Legendarny wokalista był jednak zmuszony przenieść swoją trasę.

Sting w Polsce w 2022 roku [Nowa data, miejsce bilety]

Sting ogłosił, że ruszy w trasę "My Songs" dopiero za rok. W związku z tym koncert na Stadionie Narodowym w Warszawie odbędzie się w późniejszym terminie. Sting miał wystąpić w naszym kraju 24 lipca 2020 roku, imprezę przełożono jednak na 25 lipca 2021. Teraz datę zmieniono już po raz drugi, tym razem na 30 lipca 2022. Wszystkie bilety zachowują swoją ważność.

Koncerty z serii "My Songs" są żywiołowym i dynamicznym wydarzeniem, skupiającym się na najbardziej kochanych przez fanów utworach napisanych przez Artystę i obejmującym twórczość siedemnastokrotnego zwycięzcy Grammy, zarówno solową, jak i również jako członka zespołu The Police.

Okrzyknięty "mistrzowskim występem od początku do końca" koncert "zabiera fanów w muzyczną podróż w czasie” z hitami takimi jak "Fields of Gold","Shape of my Heart","Roxanne" i "Demolition Man", gwarantującymi niezapomniane show.

Fani będą również mieli okazję usłyszeć takie przeboje jak "Englishman in New York", "Every Breath You Take", "Roxanne", czy "Message In A Bottle", które Artysta zaśpiewa w towarzystwie elektryzującego zespołu rockowego w składzie Dominic Miller (gitara), Josh Freese (perkusja), Rufus Miller (gitara), Kevon Webster (keyboard), Shane Sager (harmonijka) oraz Melissa Musique i Gene Noble (chórki).

