Sting w Polsce 2020. Kto zagra z artystą w Warszawie?

Już niedługo do Polski wróci Sting. Muzyk odwiedza nasz kraj dość często, a jego kolejny koncert odbędzie się 25 lipca 2020 roku na Stadionie Narodowym w Warszawie.

Sting w Warszawie 2020

Znakomita trasa My Songs zawita 25 lipca 2020 do Warszawy.

Wszystkich fanów muzyka czeka dynamiczne widowisko, obejmujące zarówno solową twórczość siedemnastokrotnego zwycięzcy Grammy, jak również tą z okresu współtworzenia zespołu The Police. Możemy zatem liczyć na wieczór pełen najbardziej znanych i ukochanych piosenek z repertuaru Stinga i The Police.

Sting to jeden z najbardziej charakterystycznych artystów na świecie, uwielbiany przez miliony kompozytor, piosenkarz, aktor, autor i działacz społeczny. Jego kariera rozpoczęła się gdy w 1977 roku wraz ze Stewartem Copelandem i Andy’m Summersem utworzyli kultową grupę The Police.

Zespół wydał pięć albumów studyjnych, zdobył sześć nagród Grammy i dwie Brit. The Police zostali również wprowadzeni do Rock and Roll Hall of Fame w 2003 roku.

Podczas koncertu Stinga w Warszawie fani usłyszą m.in. takie przeboje jak "Englishman in New York", "Fields of God", "Shape of my heart", "Every Breath You Take", "Roxanne", czy "Message in the Bottle", które artysta zaśpiewa w akompaniamencie zespołu rockowego w składzie:

Dominic Miller (gitara)

Josh Freese (perkusja)

Rufus Miller (gitara)

Kevon Webster (keyboard)

Shane Sager (harmonijka)

Melissa Musique i Gene Noble (chórki)

Gościem specjalnym koncertu będzie Anna Maria Jopek.

W 2016 roku Anna Maria Jopek miała okazję otworzyć noworoczny koncert Stinga w Sali Koncertowej CKK Jordanki w Toruniu, podczas którego wykonali wspólnie utwór "Fragile".

" Mój występ ze Stingiem był spontaniczny. Ta scena jest na filmie w sieci i kiedy ją widzę, myślę, że powtórzyłabym ją, ilekroć mogłabym spotkać Stinga. Ustanowił język w muzyce, w którym i ja mogę dziś komunikować. Miał talent, odwagę i gust, stworzyć fuzję tylu istotnych i pozornie nieprzystających w muzyce ścieżek. Jest dla mnie źródłem niewyczerpanej inspiracji - od prostoty i doskonałości prowadzenia frazy w śpiewie po doskonałość kompozycji. No i gdyby nie Sting być może nie kochałabym tak szaleńczo Brandforda Marsalisa, czy Mino Cinelu, z którymi nagrałam mój kolejny album "Ulotne" "

- wspomina Anna Maria Jopek

Sting w Polsce w 2020: Bilety

Koncert Stinga odbędzie się 25 lipca 2020 roku na Stadionie Narodowym w Warszawie.

Bilety na wydarzenie trafiły do sprzedaży ogólnej w czwartek, 31 października i są dostępne na stronie organizatora LiveNation.pl i Ticketmaster.pl.

