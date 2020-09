Pandemia dała w kość szczególnie branży rozrywkowej. Muzycy nadal nie mogą wrócić do koncertowania w warunkach sprzed marca. Wydarzenia masowe mają wiele ograniczeń, znacznie mniej chętnych i stają się w wielu przypadkach nieopłacalne. Jednak artyści walczą z przeciwnościami, a kolejni wykonawcy deklarują swoje występy.

Strachy na Lachy zagrają dwa koncerty w Warszawie

Aż dwa koncerty jednego dnia zagra formacja Strachy na Lachy. Występy odbędą się na Stadionie Syrenki w Warszawie. Pomysł dwóch oddzielnych gigów nie jest kaprysem zespołu. Dzięki takiemu rozwiązaniu uda się organizatorom zapewnić maksymalny poziom bezpieczeństwa uczestnikom wydarzeń.

Oba występy odbędą się już w najbliższy piątek, 18 września, odpowiednio o godzinie 18:30 i 20:30. Oba koncerty, choć - jak zapewnia zespół - z identyczną setlistą, zapewnią równie dużą dawkę emocji i dobrej zabawy.

To jeden z pierwszych koncertów Strachów po okresie lockdownu - kapela wraca do występowania dla fanów w całej Polsce. Wydarzenie na Syrence, przeniesione z zaplanowanego na marzec tego roku gigu w klubie Palladium, to jedyna w tym sezonie okazja do usłyszenia na żywo Grabaża w takich hitach, jak "Dzień dobry, kocham Cię",. "Piła Tango" czy "Twoje oczy lubią mnie".

Bilety na wydarzenia można kupić za pośrednictwem klubu Palladium, w Empiku, na strony ebilet.pl, eventim.pl, ticketmaster.pl czy też w aplikacji Going. Cena wejściówki to 50 złotych.