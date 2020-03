Sum 41 to zespół, który ma na koncie ponad 15 milionów sprzedanych płyt na całym świecie. Muzycy byli także nominowani do nagrody Grammy w kategorii Best Hard Rock/Metal Performance za utwór "Blood in My Eyes".

Sum 41 w Polsce

Sum 41 to legendarny punk rockowy zespół założony w 1996 roku w Kanadzie. Na początku grał jedynie covery zespołu NOFX. Styl zespołu Sum 41 jest trudny do zdefiniowania, bo to mieszanka wielu wpływów. Radosne, energetyczne pop punkowe piosenki w stylu Green Day pojawiają się obok zaangażowanych politycznie kompozycji oraz utworów z ciężkim metalowym riffem.

Siedem nominacji do nagrody Juno, która nazywana jest kanadyjskim odpowiednikiem Grammy i nagroda Woodie Award za "duży wpływ na kulturę rockową" czynią Sum 41 znaną i cenioną marką.

Do tej pory zespół wydał 7 albumów – ostatni w 2019 roku. "Order In Decline" promował singiel "Out Of Blood". Album powstawał latem 2018 roku, zaraz po zakończeniu 3-letniej trasy koncertowej.

Sum 41 w Polsce: Data, miejsce, bilety

Zespół Sum 41 wystąpi 23 czerwca 2020 w Krakowie (Klub Studio).

Bilety w ogólnej sprzedaży od piątku, 6 marca 2020 od godziny 10:00 na LiveNation.pl i Ticketmaster.pl.

Przedsprzedaż Citi Handlowy: środa, 4 marca 2020 10:00 – piątek, 6 marca 9:00

Przedsprzedaż Ticketmaster: czwartek, 5 marca 2020 10:00 – piątek, 6 marca 10:00