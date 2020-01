Summer Dying Loud 2020: Znamy pierwsze gwiazdy imprezy

Już we wrześniu ruszy XII edycja Summer Dying Loud. Festiwal od lat odbywa się w Aleksandrowie Łódzkim, gdzie w sercu naszego kraju fani szeroko pojętej ekstremy żegnają lato i plenerowe muzyczne imprezy. Wydarzenie z roku na rok się rozwija, a na scenie występuje szereg gwiazd, których nie powstydziłyby się inne, o wiele bardziej znane, metalowe festiwale. Od 2019 roku muzyczne propozycje organizatorów przestały mieścić się w dwóch dniach pełnych różnorodnych dźwięków. Line-up imprezy ponownie będzie tak bogaty, że lato będziemy mogli żegnać o jeden dzień dłużej.

Summer Dying Loud 2020: Kto zagra?

XII edycja Summer Dying Loud odbędzie się w dniach 10-12 września 2020 roku na terenie Mosir im. Włodzimierza Smolarka w Aleksandrowie Łódzkim. Chociaż po ogłoszeniu daty festiwalu, fani imprezy podkreślali, że bez względu na line-up i tak pojawią się pod sceną, to również w tym roku organizatorzy postarali się o zacny skład. Jak deklarują na Facebooku:

" Zanim przejdziemy do tegorocznych dań głównych, czas na przystawkę! A ta nie byle jaka, bo jak co roku w poszukiwaniu najlepszych muzycznych kąsków zjeździliśmy dla Was cały świat. "

Do składu festiwalu na pierwszy ogień dołączyła holenderska grupa Asphyx, z Norwegii przybędzie do naszego kraju Enslaved, z Ameryki psychodeliczny Year Of The Cobra. W ogłoszeniu nie zabrakło także polskiego akcentu - krakowskiej formacji - Only Sons.

Summer Dying Loud 2020: Bilety

Wejściówki na festiwal będą dostępne w postaci karnetów oraz biletów na pojedyncze dni imprezy. Na razie szczegóły na temat ich cen nie są znane.

