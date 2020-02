Summer Dying Loud 2020 z 4 nowymi wykonawcami. Wśród nich gwiazda metalu

Do ogłoszonych już zespołów, czyli: Asphyx, Enslaved, Year of The Cobra, Only Sons, Tides From Nebula, Fleshworld, Deszcz i Dead Goats dołączył Napalm Death, czyli absolutna gwiazda grindcore'u. Oprócz legendy brytyjskich ciężkich brzmień, podczas SDL2020 usłyszymy również Katlę, Night Demon oraz Dom Zły.

Napalm Death gwiazdą Summer Dying Loud 2020

Napalm Death ma tak wielkie zasługi na scenie metalowej, że nie trzeba ich nikomu przedstawiać. Mówisz grindcore, myślisz Napalm Death. To oni przecierali szlaki ocierając się o wszystko co ekstremalne: tempa, wokale, tematykę. Napalm Death to jeden z tych zespołów, który się albo kocha, albo nienawidzi i to właśnie oni będą pierwszymi gwiazdami SDL2020:

Dom Zły gra crust, punk, sludge i post black metal, dając upust mrocznej stronie swojej osobowości. W 2019 roku postawili milowy krok w swojej karierze, bowiem wydali płytę "Rytuał" i zaangażowali do zespołu nową wokalistkę. Islandzka Katla gra progresywny metal lub post-metal, a ich muzyka cechuje się emocjonalnym ładunkiem, tajemniczą atmosferą, melancholijnym klimatem i wpadającymi w ucho melodiami. Night Demon prezentują natomiast NWOBHM oraz klasyczny heavy metal.

Summer Dying Loud 2020 odbędzie się w dniach 10-12 września 2020 roku w Aleksandrowie Łódzkim. Karnety na festiwal są dostępne w sprzedaży w cenie od 139 złotych.