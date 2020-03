Summer Dying Loud ogłasza kolejnego headlinera. Do składu festiwalu dołącza również Me And That Man i inni

Ekipa Summer Dying Loud wie, jak poprawić humor w piątek trzynastego, w dobie panującej epidemii. Z nadzieją, że do września złośliwy wirus zostanie opanowany, ekipa najgłośniejszego zakończenia lata w Polsce dołączyła do line-upu kolejnych wykonawców.

Summer Dying Loud 2020: Anathema headlinerem festiwalu

Na metalowym festiwalu w Aleksandrowie Łódzkim pojawi się Anathema. Działająca na wyobraźnie muzyka spływa im spod palców, a oni sami stawiają przed sobą jeden cel, żeby nigdy nie spełniać niczyich oczekiwań. Patrząc na powyższe, nie dziwi droga, którą przez ostatnie 30 lat przeszła Anathema. Zaczęli od doom metalu, by kierując się w stronę gothic rocka i muzyki klimatycznej, wyrosnąć na jednego z najważniejszych przedstawicieli brytyjskiego rocka progresywnego i art rocka. Grupa podobnie jak ogłoszony wcześniej Napalm Death będzie headlinerem imprezy. Muzycy zapowiedzieli, że podczas koncertu zagrają premierowe kompozycje z zapowiadanego na ten rok następcy "The Optimist”.

To jednak nie koniec niespodzianek przygotowanych przez organizatorów metalowego święta w sercu Polski. Na Summer Dying Loud 2020 usłyszymy także projekt Nergala - Me And That Man, który pod koniec marca zaprezentuje fanom materiał z najnowszej płyty. Adam Darski pojawi się na imprezie w Aleksandrowie nie po raz pierwszy. Muzyk grał już jako headliner wydarzenia z grupą Behemoth w 2018 roku.

Oprócz tego szeregi SDL zasilą rockowi odlskulowcy z Motorowl oraz toruńska formacja Diuna.

Summer Dying Loud. Bilety

Pierwsza pula karnetów na wydarzenie przestała już obowiązywać. Wejściówki od 13 marca mają nową cenę i można kupić je za pośrednictwem strony ebilet.pl.

Summer Dying Loud. Line-up

12. edycja festiwalu odbędzie się w dniach 10-12 września 2020 roku, a jej line-up nadal nie pozostaje zamknięty. Aktualnie znamy 16 nazw formacji, które w tym roku odwiedzą Aleksandrów Łódzki, aby z hukiem pożegnać lato w Polsce, oto one:

Napalm Death

Asphyx

Enslaved

Katla

Night Demon

Year of The Cobra

Only Sons

Tides From Nebula

Fleshworld

Dom Zły

Deszcz

The Dead Goats

Anathema

Me And That Man

Motorowl

Diuna

