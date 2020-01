Grupy Sun Kil Moon nie trzeba nikomu przedstawiać. Amerykański zespół folk rockowy z San Francisco ma w Polsce spore grono zagorzałych fanów.

Sun Kil Moon w Polsce

Projekt Sun Kil Moon narodził się w 2002 roku jako kontynuacja indie rockowego zespołu Red House Painters, w którym karierę rozpoczynał Mark Kozelek. Muzyk i autor tekstów z Ohio na swoim koncie ma przeszło 40 albumów, których większość wydał w swoim labeluCaldo Verde.

Muzyka Sun Kil Moon łączy w sobie długie i powalająco szczere formy poetyckie z oszczędnymi aranżacjami, które z albumu na album zachwycają swym kunsztem.

Kariera Marka Kozelka nabrała ponownego rozpędu wraz z wydaniem płyty "Benji" w 2014 roku. "Benji" został okrzyknięty najlepszym albumem roku przez FACT Magazine, a The Independent opisał album jako "jeden z najbardziej prawdziwych, najmądrzejszych albumów, jakich przyjdzie ci słuchać."

Nazwa zespołu jest hołdem dla koreańskiego boksera Moon Sung-Kila. W twórczości zespołu można także odnaleźć wiele odniesień do boksu, który fascynuje Kozelka: w piosence "Pancho Villa" wspomina o pięściarzach Salvadorze Sanchezie i Bennym Parecie, a sam tytuł to imię i nazwisko filipińskiego boksera. Utwór "Dook Koo Kim" również jest poświęcony bokserowi.

Sun Kil Moon w Polsce: Data, miejsce, bilety

Mark Kozelek wraz z zespołem 11 maja zagra koncert w krakowskim klubie Kwadrat. Sun Kil Moon promować będzie swój najnowszy album "I Also Want To Die In New Orleans".

Bilety na wydarzenie można kupić na stronie organizatora LiveNation.pl oraz Ticketmaster.pl

Zobacz również: Whitesnake wystąpi w Polsce w 2020 roku