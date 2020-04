Supergrupa ORk zagra koncert w Polsce [DATA, MIEJSCE, BILETY]

Supergrupa ORk, to zespół, w którym nie brakuje wielkich nazwisk. W 2020 roku wierni fani będą mieli okazję zobaczyć zespół aż dwyktotnie.

ORk zagra w Polsce

W skład zespołu wchodzą słynny włoski wokalista, producent i wielokrotnie nagradzany kompozytor muzyki filmowej Lorenzo Esposito Fornasari a.k.a LEF (wokal główny), Pat Mastelotto (King Crimsona) na perkusji, Colin Edwin (Porcupine Tree) na basie, oraz gitarzysta Carmelo Pipitone (Marty Sui Tubi).

Na początku 2019 roku ukazał się trzeci w karierze zespołu album zatytułowany "Ramagehead", zawierający wszystko to, co składa się na ich ogniste i energetyczne występy: mroczne, ciężkie riffy i pomysłowe podkłady rytmiczne, bezproblemowo połączone z hipnotyzującą atmosferą i potężnym wokalem.

Krążek został nagrany w 2018 roku w trzech studiach nagraniowych: włoskim LefMusicStudio, amerykańskim The Wormhole i angielskim Nightspace. Całość zmiksował znany ze współpracy m.in. z U2 i Foo Fighters Marc Urselli. Premierę płyty zaplanowano na 22 lutego. Co ciekawe, jej okładkę stworzył Adam Jones, gitarzysta grupy Tool.

Zespół ma na swoim koncie kilka tras koncertowych po Europie oraz Ameryce południowej. W 2019 roku supportowali zespół The Pineapple Thief, a już w czerwcu wystąpią jako gość specjalny na kilku koncertach zespołu System Of A Down – w tym na koncercie w Krakowie, który zaplanowany jest na 30 czerwca.

ORk zagra w Polsce: Data, miejsce, bilety

Supergrupa ORk zagra w Polsce 8 września 2020 w warszawskim klubie Stodoła.

Ogólna sprzedaż biletów na koncerty w Polsce rozpocznie się w czwartek, 9 kwietnia 2020 o godz. 10:00 na LiveNation.pl i Ticketmaster.pl

o godz. 10:00 na LiveNation.pl i Ticketmaster.pl Przedsprzedaż Citi Handlowy: wtorek, 7 kwietnia 2020 godz. 12:00 – czwartek, 9 kwietnia godz. 9:00

godz. 12:00 – czwartek, 9 kwietnia godz. 9:00 Przedsprzedaż Ticketmaster: środa, 8 kwietnia 2020 godz. 10:00 – czwartek, 9 kwietnia godz. 10:00 na Ticketmaster.pl

