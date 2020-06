System of a Down odwołał trasę koncertową. Koncert w Polsce się nie odbędzie

Fani System of a Down z Polski musieli sporo poczekać na upragnione ogłoszenie ich kolejnego koncertu w Polsce. Jednak wreszcie nadszedł ten dzień, gdy kapela zapowiedziała koncert w naszym kraju na 30 czerwca w Tauron Arenie Kraków. Oprócz składu Serja Tankiana, na scenie mieliśmy zobaczyć też kapelę O.R.K.

Niestety radość nie potrwała długo, a pandemia pokrzyżowała plany zarówno artystów jak i organizatorów koncertów. Ze względu na koronawirusa zostały odwołane wszystkie imprezy masowe, które miały odbyć się wiosną i latem 2020. Także System of a Down przekazał fanom smutne wieści.

Kapela nie zagra planowanych na czerwiec koncertów w Europie. Muzycy przeprosili fanów i podziękowali za cierpliwość. Zapewnili także, że pracują nad nowym harmonogramem trasy, jednak większość planowanych występów się nie odbędzie. Cieszyć mogą się mieszkańcy Zurichu, impreza planowana na 19 czerwca tego roku ma już nową datę.

Polski koncert otrzymał status odwołanego.

Okoliczności, w których przyszło nam funkcjonować są poza naszą kontrolą. Doprowadziło to do odwołania niektórych naszych najważniejszych koncertów zaplanowanych na ten rok. To rozczarowujące zarówno dla naszych fanów, jak i dla nas. Mamy jednak nadzieję, że uda nam się odwiedzić te miasta w najbliższej przyszłości. "