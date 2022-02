Taake, Kampfar oraz Helleruin przyjadą do Polski na dwa koncerty [DATY, MIEJSCA, BILETY]

W Bergen, mateczniku norweskiego black metalu, w 1995 roku zaczął działać zespół Taake. Niezmiennie od początku, aż do dziś jego główną postacią jest Hoest, postać absolutnie kultowa w norweskim metalowym podziemiu, który wspomagał swoim talentem także Ragnarok, Carpathian Forest, czy Gorgoroth.

Taake, Kampfar oraz Helleruin przyjadą do Polski na dwa koncerty

Hoest zalicza się do tych, którzy nie mają zwyczaju owijać w bawełnę, czym niejednokrotnie wpędzał się w kłopoty. Słynne są już bojkoty koncertów Taake w USA przez Antifę, co doprowadziło do ich odwołania, czy o parę lat wcześniejszy występ w Niemczech, na którym Norweg miał namalowaną na torsie swastykę. Antyislamski tekst "Orkan" również mu nie pomógł, a być może nawet uniemożliwił otrzymanie Spellemannprisen, czyli norweskiego odpowiednika Grammy, do którego Taake nominowano w 2012 roku.

Można różne rzeczy mówić o liderze Taake, ale na pewno nie to, że nie jest autentyczny i że nie wierzy w to, co robi. Od początku jest konsekwentny w kroczeniu lewą stroną ścieżki, umiłowaniu norweskich chłodów, skąpanych w ciemnościach lasów. Hoest jest też pracowity. Taake ma na koncie ponad 20 wydawnictw (demo, EP-ki, splity, płyty).

Podczas koncertów Norwegom towarzyszyć będą Kampfar oraz Helleruin.

Taake, Kampfar oraz Helleruin. Daty, Miejsca, bilety

Taake, Kampfar oraz ich support: Helleruin zaprezentują się w Polsce w terminach: 4 maja w krakowskim Hype Parku oraz 5 maja w klubie U Bazyla w Poznaniu.

Bilety można kupić na knockoutmusicstore.pl

