Tarja Turunen zapowiedziała 2 koncerty w Polsce w 2020

Tarja Turunen to jedna z najważniejszych postaci fińskiego rocka. Wokalistka znana jest przede wszystkim ze współpracy z zespołem Nightwish, z którym nagrała 5 pełnowymiarowych albumów wielokrotnie pokrytych platyną. Artystka mimo ogromnego sukcesu Nightwish w 2006 roku zdecydowała się na karierę solową i od tamtej pory wydaje kolejne krążki oraz występuje przed publicznością na całym świecie.

Tarja Turunen wystąpi w Polsce w 2020: Gdzie kupisz bilety?

Tarja solowo już kilkukrotnie gościła w Polsce i już niebawem będziemy mogli posłuchać wokalistki ponownie na żywo. Artystka wystąpi 27 października 2020 w Krakowie w klubie Studio oraz 29 października 2020 w A2 we Wrocławiu.

Ceny biletów - przedsprzedaż / w dniu koncertu:

Kraków

Stojące - 130 zł / 150 zł

Siedzące - 160 zł / 180 zł

Wrocław

130 zł / 150 zł

Bilety trafią do sprzedaży 29 stycznia 2020 o godz. 10:00 na stronach: https://shop.metalmind.com.pl/bilety_22,pl.html (kolekcjonerskie), www.eventim.pl, www.ebilet.pl, www.biletin.pl.

Pierwszy solowy i zarazem świąteczny album "Breath from Eternity" w samej tylko Finlandii sprzedał się w nakładzie ponad 30 000 kopii. Kolejnym sukcesem okazał się wydany w listopadzie 2007 roku krążek "My Winter Storm", który już w pierwszym dniu sprzedaży osiągnął status złotej płyty, natomiast singiel "I Walk Alone" przez wiele tygodni zajmował najwyższe pozycje list przebojów w Finlandii oraz Niemczech.

W 2010 roku ukazał się album "What Lies Beneath". Tarja na swoich solowych wydawnictwach eksponuje emocje i cudowną atmosferę znaną z najlepszych krążków Nightwish. Rockową dyskografię artystki uzupełniają płyty o charakterze świątecznym i klasycznym. Tarja aktualnie promuje wydany w sierpniu 2019 album "In The Raw".

Zobacz także: Koncerty, które odbędą się w Krakowie w 2020 roku