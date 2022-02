Testament, amerykańscy giganci thrash metalu, zagrają w Polsce [DATA, MIEJSCE, BILETY]

Amerykańscy giganci thrash metalu, Testament w towarzystwie Exodus i Heathen przyjadą 11 lipca 2022 roku do klubu Studio w Krakowie. Sprawdź szczegóły wydarzenia!

Testament, wraca do Europy w ramach letniej trasy koncertowej. Jeden z koncertów odbędzie się w Polsce.

Testament zagra w Polsce

Testament przyjedzie do naszego kraju, by promować swój najnowszy album "Titans Of Creation", który ukazał się w 2020 roku nakładem Nuclear Blast Records. Zespół zagra w Krakowie w towarzystwie znakomitych gości: Exodus oraz Heathen.

Legendarna grupa thrashmetalowa Testament zawsze witana jest niezwykle ciepło w naszym kraju. W kapeli z Bay Area pierwsze skrzypce wciąż grają – jeden z najlepszych thrashowych wokalistów w historii gatunku, Chuck Billy, znakomity gitarzysta i kompozytor Eric Peterson, a od 2005 roku ponownie jeden z najlepszych metalowych gitarzystów solowych, Alex Skolnick.

Oglądaj

Testament zagra w Polsce. Data, miejsca, bilety

Testament oraz Exodus i Heathen zagrają 11 lipca 2022 roku w klubie Studio.

Przedsprzedaż I puli biletów na koncert ruszyła właśnie na: Knock Out Music Store (druki kolekcjonerskie)



Zobacz również: Helloween i HammerFall po raz kolejny przenoszą wspólną trasę. Co z koncertem w Polsce?