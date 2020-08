The Australian Pink Floyd Show na jedynym koncercie w Polsce [DATA, MIEJSCE, BILETY]

Po ponad 30 latach grania muzyki Pink Floyd na całym świecie, w 2021 roku The Australian Pink Floyd Show kontynuuje trasę koncertową "All That You Feel", podczas której zespół zaprezentuje wszystkie te kompozycje z każdego etapu twórczości Pink Floyd, które tak wiele znaczą dla fanów Floydów na całym świecie.

The Australian Pink Floyd w Polsce: Poznaj szczegóły

The Australian Pink Floyd Show to koncertowa sensacja, już ponad 4 mln widzów w 35 krajach na całym świecie miało okazję zapoznać się z magią Pink Floyd w wykonaniu tego zespołu, a The Times opisuje show TAPFS jako "the gold standard".

Polski koncert będzie niezapomnianą podróżą przez twórczość Floydów od płyty "Ummagumma" po "The Division Bell", podczas której Aussie Floydzi z jeszcze większym oddaniem zaangażują się w dziedzictwo Barretta, Watersa, Gilmoura, Wrighta i Masona i oddadzą hołd legendarnym dokonaniom oryginalnego Pink Floyd.

Na trasie zobaczymy niesamowite efekty świetlne, lasery, olbrzymie, nadmuchiwane postacie, nieskazitelny dźwięk i niesamowite brzmienie na żywo, które charakteryzowało koncerty Pink Floyd, wszystko to gwarantuje, że występ The Australian Pink Floyd Show będzie niesamowitym przeżyciem.

The Australian Pink Floyd w Polsce: Gdzie kupisz bilety

The Australian Pink Floyd zagrają 22 lutego 2021 roku we wrocławskiej Hali Stulecia. Start koncertu planowany jest na godz. 20.00

Ceny biletów w przedsprzedaży/ w dniu koncertu:

I kategoria - 185/ 205 PLN

II kategoria – 170/ 190 PLN

III kategoria – 150/ 170 PLN

IV kategoria – 130/ 150 PLN

Bilety do nabycia od 14 sierpnia, godz. 10.00 na stronach: shop.metalmind.com.pl (kolekcjonerskie), www.eventim.pl, www.ebilet.pl, www.biletin.pl

