The Australian Pink Floyd Show w Polsce. Nowa data koncertu [DATA, MIEJSCE, BILETY]

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną na świecie trasa koncertowa The Australian Pink Floyd Show "All That You Feel 2021 World Tour" zostaje przeniesiona na 2022 rok. Sprawdź nową datę koncertu!

Po ponad 30 latach grania muzyki Pink Floyd na całym świecie, w 2022 roku The Australian Pink Floyd Show powróci z trasą koncertową All That You Feel, podczas której zespół prezentuje wszystkie te kompozycje z każdego etapu twórczości gigantów rocka.

The Australian Pink Floyd Show: Nowa data koncertu w Polsce

Australijczycy kilkakrotnie gościli już w naszym kraju, a ich koncerty zawsze cieszyły się ogromną popularnością. Tym razem The Australian Pink Floyd Show również nie zawiodą swoich fanów.

Będzie to niezwykła przekrojowa podróż przez twórczość Floydów od płyty "Ummagumma" po "The Division Bell", podczas której Aussie Floydzi z jeszcze większym oddaniem zaangażują się w dziedzictwo Barretta, Watersa, Gilmoura, Wrighta & Masona i oddadzą hołd legendarnym dokonaniom oryginalnego Pink Floyd. Najnowocześniejsze efekty świetlne, lasery, olbrzymie, nadmuchiwane postacie, nieskazitelny dźwięk i niesamowite brzmienie na żywo, które charakteryzowało koncerty Pink Floyd, wszystko to gwarantuje, że występ The Australian Pink Floyd Show będzie niesamowitym przeżyciem.

Najlepszy Tribute Show na świecie The Times, Londyn

The Australian Pink Floyd Show to koncertowa sensacja, już ponad 4 mln widzów w 35 krajach na całym świecie miało okazję zapoznać się z magią Pink Floyd w wykonaniu tego zespołu.

Formacja w doskonały sposób potrafi uchwycić i przekazać ducha muzyki Floydów oraz samo jej brzmienie, przyciągając uwagę niesamowitymi wizualizacjami i efektami specjalnymi. Będzie to już dwunasta wizyta The Australian Pink Floyd Show w naszym kraju. Po raz pierwszy grupa zagrała w 2008 r. w katowickim Spodku, z roku na rok zbierając coraz bardziej entuzjastyczne recenzje i aplauz fanów. Po raz ostatni formacja wystąpiła u nas w lutym tego roku, dając niezapomniany koncert w TAURON Arena Kraków.

Polski koncert Aussie Floydów odbędzie się 14 marca 2022 roku we wrocławskiej Hali Stulecia.

Fot. foto: materialy promocyjne Metal Mind Productions

Wszystkie bilety zakupione na koncert, który pierwotnie miał odbyć się w lutym przyszłego roku, zachowują swoją ważność na wrocławski występ zespołu w 2022 roku. Osoby, które z różnych przyczyn będą chciały zwrócić bilet na to wydarzenie, będą mogły to uczynić w punktach, w których taki bilet zakupiły. Jednocześnie organizatorzy koncertu, firma Metal Mind Productions, gorąco apelują o zachowanie zakupionych już biletów na występ The Australian Pink Floyd Show.

14.03.2022 – Wrocław, Hala Stulecia

Rozpoczęcie koncertu: godz. 20.00

Otwarcie bram: godz. 18.30



Ceny biletów w przedsprzedaży/ w dniu koncertu:

I kategoria - 185/ 205 PLN

II kategoria – 170/ 190 PLN

III kategoria – 150/ 170 PLN

IV kategoria – 130/ 150 PLN

Bilety do nabycia na stronach: shop.metalmind.com.pl (kolekcjonerskie), www.eventim.pl, www.ebilet.pl, www.biletin.pl

