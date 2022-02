Niestety The Australian Pink Floyd przełożył część koncertów. Co z zakupionymi biletami na polski koncert?

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną oraz ze względów logistycznych zespół The Australian Pink Floyd niestety jest zmuszony, by przełożyć część swojej europejskiej trasy koncertowej. Polski występ formacji nie odbędzie się planowo tj. 14 marca 2022 i zostaje przeniesiony na nowy termin, który wkrótce zostanie podany do wiadomości.

The Australian Pink Floyd przekłada polski koncert. Co z zakupionymi biletami?

The Australian Pink Floyd Show to koncertowa sensacja, już ponad 4 mln widzów w 35 krajach na całym świecie miało okazję zapoznać się z magią Pink Floyd w wykonaniu tego zespołu. Niestety będziemy musieli jeszcze trochę poczekać na koncert zespołu. Jak na razie nie podano nowej daty polskiego koncertu.

Wszystkie bilety zakupione na koncert, który miał odbyć się w marcu tego roku, a także w pierwotnym terminie w 2021 roku zachowują swoją ważność na nową datę imprezy, o której poinformujemy w najszybszym możliwym czasie. Osoby, które z różnych przyczyn będą chciały zwrócić bilet na to wydarzenie, będą mogły to uczynić w punktach, w których taki bilet zakupiły.