The Cure zagrał dwa koncerty w Polsce - 20 października w Krakowie oraz 21 października w Łodzi. W setliście pojawiły się nowe utwory - posłuchajcie, jak kawałki wybrzmiały przed polską publicznością.

The Cure zagrał nowe utwory w Polsce. Posłuchaj nagrań z Łodzi [WIDEO]

Zespół The Cure wyruszył w trasę koncertową 6 października i pierwszy występ odbył się w Rydze. Już wtedy zaprezentował publiczności 2 nowe kawałki - "Alone" oraz "Endsong". Przy okazji kolejnych koncertów w setliście pojawił się jeszcze jeden nowy utwór zatytułowany "And Nothing Is Forever".

Wszystkie 3 piosenki zostały zagrane również podczas 2 koncertów w Polsce - w Krakowie i Łodzi. Redakcja Antyradio.pl była na łódzkim koncercie, podczas którego wybrzmiało łącznie 26 utworów. Nowe kompozycje pojawiły się podczas pierwszej części koncertu, natomiast największe i najbardziej taneczne piosenki usłyszeliśmy pod koniec koncertu. Robert Smith miał tego dnia wyjątkowo dobry humor na scenie. Zresztą wielu artystów lubi grać w Polsce, bo polska publiczność zawsze bawi się na całego.

Posłuchajcie, jak kawałki wybrzmiały przed polską publicznością.

Oglądaj

Oglądaj

Oglądaj

Tymczasem w listopadzie ukaże się reedycja albumu ''Wish'', najlepiej sprzedającej się płyty zespołu. Zajęła 1. miejsce w Wielkiej Brytanii i 2. miejsce w Stanach Zjednoczonych, gdzie była nominowana do nagrody Grammy w kategorii Najlepszy alternatywny album. Na płycie znajdują się takie przeboje jak „High”, „Friday I’m In Love” i „A Letter To Elise”.

Nowa edycja ''Wish'' to trzypłytowe wydawnictwo z 45 utworami, które zawiera 24 wcześniej niepublikowane kawałki i 4 nowe. Album zawiera również niewydany wcześniej utwór ''A Wendy Band'' z sesji Manor Studio w 1992 roku, wcześniej niesłyszany miks epickiego ulubionego utworu ''From the Edge Of the Deep Green Sea", a także 5 rzadko spotykanych 12-calowych miksów. Na końcu usłyszymy "End" na żywo z Paryża, które nagrano w październiku 1992 roku.