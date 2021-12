The Cure zapowiada nową płytę i koncerty w Polsce [DATY, MIEJSCA, BILETY]

The Cure zapowiada trasę koncertową w przyszłym roku. W ramach "The Cure Tour Euro 22" kapela odwiedzi 22 kraje, w tym aż dwukrotnie Polskę.

Zespół zagra aż 44 koncerty. Ale to nie koniec niespodzianek! Grupa podczas koncertów uraczy swoich fanów nowym materiałem. Nowy album według nieoficjalnych informacji ma zawierać 67 minut muzyki. Jego fragmenty na pewno będzie można usłyszeć podczas nieco ponad 2-godzinnych występów.

The Cure zapowiada nową płytę i koncerty w Polsce

The Cure powstał w Crawley w Sussex w Anglii. Swój pierwszy koncert zagrał w 1978 roku, a do tej porybyło ich około 1500. Wydał 13 albumów studyjnych, filmy koncertowe i albumów live. Zespół ma na koncie kilka soundtracków, boxsetów i ponad 40 singli. Powstało o nim również kilka książek. W 2019 The Cure został wprowadzony do Rock and Roll Hall of Fame. W trakcie 42-letniej kariery przewinęło się przez niego aż 13 członków. W 2021 roku występuje w nim 5 osób: Robert Smith (głos i gitary), Simon Gallup (bas), Jason Cooper (perkusja), Roger O'donnell (klawisze) i Reeves Gabrels (gitary).

The Cure to jeden z najbardziej kultowych zespołów na świecie. Ich debiutancki album "Three Imaginary Boys” ukazał się w 1979 roku, a wydany nieco później singiel "Boys Don't Cry” do dziś pozostaje jednym z ich najbardziej rozpoznawalnych klasyków. W ostatnich latach The Cure udowodnił, że należy do największych grup koncertowych na świecie. Jej sukces przypieczętowała nagroda w kategorii Best Festival Headliner NME Awards.

W połowie sierpnia 2021 pojawiły się wieści o odejściu Simona Gallupa z The Cure. Informację podał sam basista na swoim Facebooku. Jeden z fanów zapytał, czy rozstanie odbyło się w dobrej atmosferze, na co basista napisał, że "jest ok, po prostu mam dość". Okazuje się jednak, że rozłąka nie trwała zbyt długo i Simon Gallup wrócił do The Cure w połowie października.

The Cure zagra 2 koncerty w Polsce

Grupa zagra w Polce aż dwukrotnie:

20.10.2022 – TAURON Arena Kraków

21.10.2022 – Atlas Arena, Łódź

Bilety będą dostępne:

Przedsprzedaż dla klientów Citi Handlowy: środa, 8.12.2021 od godz. 10:00

Przedsprzedaż Ticketmaster: czwartek, 9.12.2021 od godz. 10:00

Sprzedaż ogólna: piątek, 10.12.2021 od godz. 10:00

Grupa The Cure gościła w Polce wielokrotnie. Po raz pierwszy odwiedziła nasz kraj 15 listopada 1996 roku. Koncert odbył się w Katowicach.