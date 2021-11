Grupa dowodzona przez wokalistę Wattiego Buchana zwita do Polski 8 stycznia 2022 do warszawskiej Progresji. Będzie to pierwszy koncert The Exploited w nowym 2022 roku oraz pierwszy po pandemicznej przerwie w naszym kraju.Kiedy ruszy sprzedaż biletów?

The Exploited zagra w Polsce w 2022 [DATA, MIEJSCE, BILETY]

The Exploited wystąpi 8 stycznia 2022 w Warszawie. Zespół zagra 8 stycznia 2022. Bilety kupicie w cenie 100 zł na stronach eBilet, Going, Ticketmaster oraz w sieci sklepów Empik. Bilety w drugiej puli kosztują 120 złotych, w dniu koncertu 140 zł.

Pomimo licznych zmian składu zespół istnieje nieprzerwanie od ponad 30 lat i nadal jest żywą legendą punk rocka lat 80. Powstali w 1979 roku w Edynburgu z inicjatywy byłego żołnierza Wattie Buchana. W pierwszym składzie znaleźli się także – gitarzysta Big John Duncan, perkusista Andrew „Dru Stix” Campbell, basista Gary McCormack oraz wokalista Terry Buchan, który jednak szybko odszedł z formacji.

Zaczynali od grania tak zwanego Oi!, czyli gatunku oscylującego między punkami a skinheadami, obecnego na Wyspach Brytyjskich pod koniec lat 70. Z czasem przekształcili się w zespół grający szybkiego ulicznego punka i jego hardcore’ową odmianę. Rok później założyli własną niezależną wytwórnię Exploited Record Company, w której wydali swoje pierwsze EP-ki - „Army Life” oraz „Exploited Barmy Army”. W następnym roku podpisali kontrakt z Secret Records.

W 1981 roku na rynku ukazał się ich debiutancki longplay – „Punk's Not Dead” (numer 1. na liście niezależnych albumów tamtego roku) i pierwszy krążek koncertowy „On Stage”, będący zapisem występu w rodzinnym mieście. W 1982 roku ukazała się druga płyta długogrająca formacji – "Troops Of Tomorrow", która stanowiła inspirację między innymi dla Slayera. Rok później do sklepów trafił krążek "Let's Start a War (Said Maggie One Day)" oraz EP-ka "Rival Leaders". W 1985 roku muzycy zaprezentowali fanom nowy materiał studyjny pod tytułem "Horror Epics".

Dwa lata późnej fani otrzymali kolejny longplay grupy – "Death Before Dishonour". Od tego roku także zaczęli muzycznie ewoluować w kierunku crossover thrash, któremu pozostają wierni do dziś. Na następny studyjny materiał trzeba było czekać aż trzy lata – w 1990 roku ukazał się "The Massacre". Dopiero sześć lat później wydano nowy krążek "Beat the Bastards". Ich dyskografię zamyka "Fuck the System", który miał swoją premierę w 2002 roku.