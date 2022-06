The HU zagra trzy koncerty w Polsce [DATY, MIEJSCA, BILETY]

Mongolska grupa The HU powróci do Polski już jesienią 2022. Zespół będzie promować swoje najnowsze wydawnictwo.

Mongolski zespół folk metalowy The HU powstał w 2016 roku w Ułan Bator. Grupa łączy muzykę heavymetalową z folkową, również poprzez wykorzystywanie tradycyjnych mongolskich instrumentów, takich jak morin chuur czy gardłowego śpiewu chöömej.

The HU zagra trzy koncerty w Polsce

Sam zespół określa swoją twórczość jako hunnu rock, określenie pochodzące od starożytnego imperium Hunów.

Premiera najnowszego wydawnictwa The HU została zaplanowana na 2 września 2022 roku nakładem wytwórni Better Noise Music. Kilka tygodni później grupa ruszy w europejską trasę koncertową "Black Thunder Tour", podczas której wystąpi m.in.: w Polsce.

The HU zagra w Polsce. Daty, miejsca, bilety

Na koncerty The HU zapraszamy 4 listopada do gdańskiego B90, 5 listopada do warszawskiej Progresji oraz 7 listopada do klubu Studio w Krakowie.





Bilety w cenie 119/129 zł – przedsprzedaż, 140 zł – w dniu koncertu, trafią do sprzedaży 1 lipca o godzinie 09:00.