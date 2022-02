The Night Flight Orchestra na dwóch koncertach w Polsce [DATY, MIEJSCA, BILETY]

The Night Flight Orchestra przyjedzie do Polski na dwa koncerty. Sprawdźcie szczegóły wydarzeń!

Niebanalna fuzja gatunków w wykonaniu świetnych muzyków sceny metalowej. Tak jednym zdaniem można określić grupę The Night Flight Orchestra.

The Night Flight Orchestra na dwóch koncertach w Polsce

Rock, funk oraz pop, a nawet disco – to wszystko i więcej usłyszymy podczas dwóch czerwcowych występów The Night Flight Orchestra w Polsce. Grupa zagra w naszym kraju w ramach "The Aeromantic Experience European Tour 2022". Muzycy będą promować swój ubiegłoroczny album "Aeromantic II", a także dwuletni już "Aeromantic" (Nuclear Blast Records).

Przyszedł czas, by ponownie rozwinąć skrzydła! To była długa przerwa, podczas której wydaliśmy aż dwa albumy. Występy nadchodzącej trasy to będą wieczory, których nigdy nie zapomnicie! Rozpuście włosy, załóżcie wygodne buty do tańca i do zobaczenia już wkrótce!

- zapraszają muzycy grupy.

Oglądaj

The Night Flight Orchestra. Daty, miejsca, bilety

Dwa polskie koncerty zespołu odbędą się kolejno: 7 czerwca w krakowskim Hype Parku oraz 8 czerwca w warszawskiej Hydrozagadce. Bilety można kupić na knockoutmusicstore.pl

