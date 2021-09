The Pineapple Thief z Gavinem Harrisonem potwierdzają swoje koncerty w Polsce [DATY, MIEJSCA, BILETY]

The Pineapple Thief z Gavinem Harrisonem zagrają dwa koncerty w Polsce. Zespół potwierdza swój przyjazd do Polski już za niespełna miesiąc.

Złodzieje Ananasów i wybitny perkusista znany z King Crimson i Porcupine Tree wystąpią dwukrotnie w Polsce już za niecały miesiąc. Sprawdź szczegóły wydarzeń!

The Pineapple Thief na dwóch koncertach w Polsce

Zespół The Pineapple Thief powstał w 1999 roku w angielskim Yeovil. Początkowo był solowym projektem Bruce’a Soorda, który następnie przeobraził się w regularną grupę i zyskał duże uznanie wśród fanów rocka. Grupa to jedno z najciekawszych zjawisk na współczesnej scenie rocka progresywnego. Porównuje się ich nie tylko do tuzów progu, ale też do takich zespołów, jak Radiohead czy Muse. W 2019 roku muzycy zapowiedzieli trasę koncertową

Po sukcesie europejskich oraz amerykańskich koncertów, związanych z promocją albumu "Dissolution", zespół chciał wyruszyć w trasę, która miała objąć ponad 40 występów w 18 krajach. Grupa zapowiedziała również dwa koncerty w Polsce na rok 2020. Oba koncerty zostały niestety przeniesione na rok 2021.

Oglądaj

Kilka dni temu zespół potwierdził oficjalnie, że mimo nadal niestabilnej sytuacji pandemicznej przyjedzie do Polski.

The Pineapple Thief na dwóch koncertach w Polsce. Daty, miejsca, bilety

Zespół zagra w Polsce dwukrotnie: 12 października 2021 w Klubie Stodoła w Warszawie i 14 października 2021 Klubie Studio w Krakowie.

Sprzedaż biletów na LiveNation.pl, Ticketmaster.pl, Stodola.pl, Ticketclub.pl oraz w kasie Klubu Stodoła.

Zobacz również: Alice Cooper zagra w Polsce w 2022 [DATA, MIEJSCE, BILETY]