The Pineapple Thief z Gavinem Harrisonem zagrają dwa koncerty w Polsce [DATY, MIEJSCA, BILETY]

Zespół The Pineapple Thief powstał w 1999 roku w angielskim Yeovil. Początkowo był solowym projektem Bruce’a Soorda, który następnie przeobraził się w regularną grupę i zyskał duże uznanie wśród fanów rocka.

The Pineapple Thief na dwóch koncertach w Polsce

Złodzieje Ananasów to jedno z najciekawszych zjawisk na współczesnej scenie rocka progresywnego. Porównuje się ich nie tylko do tuzów progu, ale też do takich zespołów, jak Radiohead czy Muse.

The Pineapple Thief zapowiadają wydanie nowego albumu oraz trasę koncertową, która będzie promowała nadchodzące wydawnictwo.

Po sukcesie europejskich oraz amerykańskich koncertów, związanych z promocją albumu "Dissolution", zespół ponownie rusza w trasę, która obejmie ponad 40 występów w 18 krajach.

Po wydaniu świetnie przyjętego przez krytyków, 12. albumu studyjnego "Dissolution" w lecie 2018 roku, The Pineapple Thief zaprezentowali swoje dynamiczne, progresywne, post-rockowe brzmienie i wciągające, melancholijne melodie w Europie, Kanadzie, Meksyku i Stanach Zjednoczonych.

Nagrania z tych występów zostały opublikowane na albumie "Hold Our Fire" – trzecim w dorobku zespołu albumie koncertowym.

" 2019 rok zakończyliśmy naszą pierwszą trasą koncertową po Ameryce Północnej, która była dla nas symbolicznym zamknięciem epoki "Dissolution". Teraz jesteśmy całkowicie skupieni na 2020 roku, który zapowiada się dla nas niesamowicie. Obecnie dodajemy ostatnie szlify do naszego nadchodzącego albumu. Ta płyta, trzecia odkąd Gavin (Harrison) do nas dołączył, składa się w idealną całość. Nasza czwórka pracowała nad nią przez ponad rok i to będzie świetne uczucie móc wyruszyć z tym materiałem w trasę. "

- wyjaśnia wokalista, autor tekstów i gitarzysta Bruce Soord.

The Pineapple Thief w Polsce: Daty, miejsca, bilety

Zespół wystąpi u nas dwukrotnie:

17 listopada – klub Studio, Kraków

18 listopada – klub Stodoła, Warszawa

Ogólna sprzedaż biletów na koncerty w Polsce rozpocznie się w piątek, 21 lutego o godz. 10:00 na LiveNation.pl i Ticketmaster.pl

Przedsprzedaż Citi Handlowy: środa, 19 lutego godz. 12:00 – piątek, 21 lutego godz. 9:00

Przedsprzedaż Ticketmaster: czwartek, 20 lutego godz. 10:00 – piątek, 21 lutego godz. 10:00 na Ticketmaster.pl

