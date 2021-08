"The Return Black Plague" w Katowicach. Death metalowy muzyk w dowcipny sposób zaprasza na wydarzenie [WIDEO]

Drugi koncert z "The Return Black Plague" w Katowicach. Zobacz dowcipne zaproszenie Martina Schirenca na wydarzenie!

"The Return Black Plague" w Katowicach. Wesoła zapowiedź koncertu

21 sierpnia 2021 roku w katowickiej "Fabryce Porcelany", wystąpią Odium Humani Generis, Scumeater, Sodomizer oraz Schirenc Plays Pungent Stench.

Schirenc Plays Pungent Stench to projekt Martina Schirenca, znanego również jako Don Cochino. Zespół wykonuje na żywo repertuar nieistniejącego już Pungent Stench, którego Shirenc był gitarzystą i wokalistą. Formacja zaprzestała działalności w 2007 roku w wyniku nieporozumień pomiędzy muzykami.

13 kwietnia 2018 roku światło dzienne ujrzał album "Smut Kingdom", zawierający materiał zarejestrowany jeszcze przed rozpadem grupy. W sesji nagraniowej gościnnie udział wzięli wówczas Dr. Heathen Scum z The Mentors, Kam Lee z Massacre i Lars-Goran Petrov z Entombed A.D

A tak Martin Schirenc zaprasza swoich fanów na "The Return Of The Black Plague II" w Katowicach

"The Return Black Plague" w Katowicach. Data, miejsce, line-up, bilety

Obok Schirenc Plays Pungent Stench fani naprawdę ciężkich brzmień usłyszą Odium Humani Generis, Scumeater oraz Sodomizer.

Koncert odbędzie się 21 sierpnia 2021 w P23, Fabryka Porcelany w Katowicach. Bilety na wydarzenie 69 zł (przedsprzedaż), 79 zł (w dniu koncertu) możecie kupić w goout.net

Rozpiska czasowa prezentuje się następująco: