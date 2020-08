The Slow Readers Club przyjedzie do Polski. Grupa promować będzie 2 najnowsze albumy [DATA, MIEJSCE, BILETY]

The Slow Readers Club wkroczył w 2020 rok z nowym albumem. Płyta "The Joy Of The Return" ukazała się 20 marca 2020 roku, a singiel "All I Hear" był kontynuacją albumu "Build A Tower" z 2018, który trafił do TOP 20 listy sprzedaży w Wielkiej Brytanii.

The Slow Readers Club zagra w Polsce

Muzycy nie zwalniają tempa. Zespół ogłosił właśnie swój piąty album studyjny "91 Days in Isolation", który ukaże się 23 października 2020 nakładem ich własnej wytwórni SRC Records. Album jest dostępny w przedsprzedaży wyłącznie w sklepie internetowym zespołu, na limitowanym, kolorowym vinylu i płycie CD.

Wokalista grupy Aaron Starkie komentuje wydawnictwo:

" Ta kolekcja piosenek została napisana zdalnie podczas lockdownu w UK. Każdy członek zespołu dzielił się pomysłami za pośrednictwem internetu, a piosenki były składane w domu. Gdy restrykcje zostały zniesione, zabraliśmy piosenki do Edwin Street Recording Studios w Bury i nagraliśmy ten album z naszym producentem Philem Bulleymentem. Z dumą zaprezentujemy Wam "91 Days in Isolation". "

The Slow Readers Club zagra w Polsce: Data, miejsce, bilety

The Slow Readers Club wystąpią 19 kwietnia 2021 w warszawskim klubie Stodoła (open stage). Jako support zagra grupa October Drift.

Przedsprzedaż Ticketmaster rozpocznie się we wtorek, 11 sierpnia o 11.00 na Ticketmaster.pl i potrwa do środy, 12 sierpnia do 11.00.

Bilety trafią do sprzedaży ogólnej w środę, 12 sierpnia o 11.00 na LiveNation.pl i Ticketmaster.pl.

