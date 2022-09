The Soft Moon to jednoosobowy projekt Luisa Vasqueza. Jego mroczne i hipnotyczne brzmienie można porównać do zespołów takich, jak Suicide, Joy Division, czy Bauhaus. Vasquez tworzy muzykę niezwykle szczerą, w której obnaża swoje życie. The Soft Moon przyjadą do Polski w ramach trasy promującej najnowszy album "Exister", którego premiera zapowiedziana jest na 23 września 2022 roku. Zespół jesienią zagra w Poznaniu, Warszawie i Krakowie. Gdzie możemy kupić bilety na te wydarzenia?

The Soft Moon zagra 3 koncerty w Polsce [DATY, MIEJSCA, BILETY]

The Soft Moon zagra trzy koncerty: 30 września 2022 w klubie Próżność w Poznaniu, 1 października w warszawskim Praga Centrum oraz 2 października w Krakowie w Klubie Spotkań Poczty Głównej. Bilety dostępne www.followthestep.com, w bileterii Going. oraz w salonach Empik.

The Soft Moon jest zainspirowany afro-kubańskim dziedzictwem Vasqueza oraz przestrzenią kalifornijskiej pustyni Mojave, na której dorastał. Następnie przeniósł się do San Francisco, gdzie pracował nad muzyką, aby w 2010 wydać swój pierwszy singiel „Breathe The Fire”. Na razie dyskografię The Soft Moon zamyka album "Criminal", który ukazał się w lutym 2018 roku. Krążek jest dziełem konfesyjnym, w którym Luis opowiada o swoim wstydzie i poczuciu winy wynikającym z brutalnego dzieciństwa, a także wojnie prowadzonej z samym sobą.