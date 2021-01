The Stranglers ogłaszają dwa koncerty w Polsce [DATY, MIEJSCE, BILETY]

The Stranglers powstał w 1974 w Guildford w Anglii. Zdobył wielką popularność wraz z nadejściem fali punk rocka, choć brzmieniowo bliżej mu było do postpunka. W drugiej połowie lat 70. zespół zachwycał muzyką na takich albumach, jak "IV – Rattus Norvegicus", "No More Heroes" czy "Black And White", a także szokował kontrowersyjnymi tekstami piosenek i wizerunkiem – nazwę zaczerpnął od słynnego mordercy, a podczas koncertów na scenie muzykom towarzyszyły striptizerki.

The Stranglers wystąpi dwukrotnie w Polsce

W kolejnej dekadzie zespół radził sobie równie dobrze jako jeden z czołowych wykonawców brytyjskiej nowej fali. To w latach 80. The Stranglers wylansował swoje największe przeboje: "Golden Brown", "Midnight Summer Dream", "European Female", "Skin Deep" i "Always The Sun".

The Stranglers zdobyli sławę podczas eksplozji brytyjskiego punka, ale zawsze wyróżniali się spośród innych zespołów. Grali razem już wcześniej i choć mieli wielki talent, by zasłużyć na miano niegrzecznych i transgresywnych to ich muzyka nie przypominała szybkiej, głośnej gitarowej furii Damned, Sex Pistols czy The Clash.

Zespół wystąpi w Polsce dwukrotnie: 09.11.2021 w Warszawie w klubie Stodoła oraz dzień później we Wrocławiu A2 - Centrum Koncertowe.

Przedsprzedaż biletów na koncerty The Stranglers dla posiadaczy kart Citi Handlowy rozpoczyna się 25.01.2021 o godzinie 14:00 i potrwa do środy, 27.10.2021 do godziny 9.00

Przedsprzedaż Ticketmaster: od 26.01 od 10.00 do 27.01 do 10.00

Bilety w sprzedaży ogólnej od 27.01 od 10.00 na Ticketmaster.pl oraz LiveNation.pl

3 maja 2020 roku zmarł Dave Greenfield, klawiszowiec The Stranglers. Dave Greenfield był autorem największego hitu The Stranglers "Golden Brown". Piosenka pojawiła się na albumie "La Folie" z 1981 roku.

