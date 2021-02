The Weekend powraca na światową trasę koncertową. Data koncertu w Polsce może zaskoczyć

The Weekend ogłasza powrót na światową trasę koncertową "After Hours Tour". W ramach tourne odwiedzi także Polskę. Sprawdź szczegóły koncertu.

Wokalista Abel Makkonen Tesfaye znany szerzej jako The Weekend ogłosił powrót na trasę koncertową po Stanach Zjednoczonych oraz Europie. "After Hours Tour" obejmie 104 koncerty i rozpocznie się 14 stycznia w Vancouver. Koniec ogromnego tourne zaplanowano na 16 listopada, kiedy to The Weekend odwiedzi Londyn.

The Weekend zagra w Polsce w 2022 roku

Muzyk pojawi się także na koncercie w Polsce. Odbędzie się on 7 listopada 2022 roku w Tauron Arenie w Krakowie. Co ciekawe, organizatorzy zdecydowali się ogłosić trasę niemal dwa lata przed planowanym występem.

Ogłoszenie światowej trasy koncertowej pojawia się zaledwie kilka dni przed występem artysty podczas Super Bowl, gdzie usłyszymy także Metallicę.

Co więcej, The Weekend zapowiada także wydanie nowego krążka “The Highlights” już 5 lutego. “The Highlights” ma być sposobem na zaprezentowanie najbardziej znaczących dzieł The Weekend w jednym miejscu.

The Weekend w Polsce. Bilety

Bilety na koncert w Polsce oraz inne koncerty dodane do trasy na 2022 rok trafią do ogólnej sprzedaży w poniedziałek, 8 lutego o 10.00 na theweeknd.com/tour, Ticketmaster.pl oraz LiveNation.pl.