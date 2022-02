Już pod koniec listopada do Polski powróci legenda symfonicznego metalu, zespół Therion. Sprawdź szczegóły wydarzenia.

Therion gra symfoniczny metal. Zespół został założony w 1987 roku, przez gitarzystę Christofera Johnssona. W ich charakterystycznej muzyce symfonicznej można odnaleźć elementy heavy metalu i rocka progresywnego.

Therion na dwóch koncertach w Polsce



Zespół zaczął funkcjonować pod nazwą Blitzkrieg, następnie jako Megatherion, a rok później przyjął obecna nazwę. Debiutancki album "Off Darkness" ukazał się w 1991 roku. Z początku dali się poznać jako twórcza death metalowa formacja m.in. wydając w 1992 roku album "Beyond Sanctorum". Na trzeciej płycie "Symphony Massem: Ho Drakon Ho Megas" (1993) i czwartej zatytułowanej "Leppaca Kliffoth" (1995) nadszedł czas na liczne eksperymenty i zmianę składu zespołu. Jako trzon do dziś pozostał jedynie Christopher, autor większości tekstów.

Właśnie ta grupa była inspiracją, wzorem dla takich międzynarodowych metalowych marek jak między innymi Nigthwish, Within Temptation czy Epica. Twórczość grupy w oryginalny sposób ulegała transformacji z płyty na płytę.

Dyskografię grupy zamyka krążek "Leviathan" (2021), a w 2022 roku ma ukazać się jego następca – "Leviathan 2".

Therion na dwóch koncertach w Polsce. Daty, miejsca, bilety

Therion powróci jesienią do Polski na dwa koncerty: 29 listopada w krakowskim klubie Studio oraz 30 listopada w warszawskiej Progresji. Bilety trafią do sprzedaży 1 marca o godz. 12.

Ceny biletów przedstawią się następująco:

Kraków: 130 zł (stojące), 160 zł (siedzące) / 150 zł (stojące), 180 zł (siedzące)

Warszawa: 130 zł / 150 zł

Bilety będą dostępne na shop.metalmind.com.pl oraz w dobrych sklepach muzycznych.